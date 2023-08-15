عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/ملك-الأردن-مكافحة-الجرائم-الإلكترونية-يجب-ألا-تكون-على-حساب-التعبير-عن-الرأي-1080106180.html
ملك الأردن: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب التعبير عن الرأي
ملك الأردن: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب التعبير عن الرأي
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن "الأردن ليس دولة تعسفية، ولن يكون أبدا، والتاريخ يشهد على ذلك". 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:41+0000
2023-08-15T13:41+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226312_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_fa83ab02e136285d328aaaf064b78c16.jpg
فيما اعتبر خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، بالعاصمة الأردنية عمان، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وشدد ملك الأردن على أن "مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم، أو انتقاد السياسات العامة، مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين".وقال في هذا الإطار: وأشار خلال اللقاء، إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.ولفت العاهل الأردني خلال اللقاء، إلى أن "الأردن سيشهد العام المقبل 2024 انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وافق يوم السبت الماضي، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.وتسبب مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226312_0:0:1808:1355_1920x0_80_0_0_d88c4a1440c64ed04b1cabf1fa1c7d8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم, الأخبار

ملك الأردن: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب التعبير عن الرأي

13:41 GMT 15.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن "الأردن ليس دولة تعسفية، ولن يكون أبدا، والتاريخ يشهد على ذلك".
فيما اعتبر خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، بالعاصمة الأردنية عمان، أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وشدد ملك الأردن على أن "مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم، أو انتقاد السياسات العامة، مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين".
وقال في هذا الإطار:
"كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار خلال اللقاء، إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
ولفت العاهل الأردني خلال اللقاء، إلى أن "الأردن سيشهد العام المقبل 2024 انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وافق يوم السبت الماضي، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.
وتسبب مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.
وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала