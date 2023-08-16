https://sputnikarabic.ae/20230816/البنتاغون-الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-أسلحة-الصين-النووية-1080151035.html
البنتاغون: الولايات المتحدة قلقة بشأن أسلحة الصين النووية
البنتاغون: الولايات المتحدة قلقة بشأن أسلحة الصين النووية
أعرب أنتوني كوتون، قائد القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن قلق الأمريكيين إزاء جميع تطورات الأسلحة النووية في الصين، نظرًا لقدرتها... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T21:59+0000
2023-08-16T21:59+0000
2023-08-16T21:59+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء، أشار كوتون إلى أن الصين قادرة على تطوير معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو تحديثها من قبل أكبر دولتين نوويتين.وردا على سؤال حول أي نظم نووية صينية تثير أكبر قلق في وزارة الدفاع، قال "كل هذه الأنظمة".وأضاف: "لقد كنا نعمل في هذا المجال لمدة 70 عامًا، في حين أنهم يعتقدون أنهم يمكنهم البدء من الصفر والاستفادة من أفضل ما توصلنا إليه... يمكنهم، على سبيل المثال، تطوير معظم الأنظمة التي نعمل على تطويرها".يشار إلى أن الصين تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لـ "التهديد النووي" في العالم، إذ أعلنت الخارجية الصينية، مارس/ آذار الماضي/ أن واشنطن تروج لنظرية "التهديد النووي" من الصين، وتبحث عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية، والمصدر الرئيسي "للتهديد النووي" في العالم هو الولايات المتحدة.وشددت الخارجية الصينية على أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا حصيفًا ومسؤولًا في سياستها النووية، والتزمت بشدة باستراتيجية نووية دفاعية، وسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وأبقت دائمًا قواتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230309/الصين-ترد-على-تقرير-للاستخبارات-الأمريكية-يزعم-أنها-تطور-من-قدراتها-في-مجال-الأسلحة-النووية-1074520492.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: الولايات المتحدة قلقة بشأن أسلحة الصين النووية
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أعرب أنتوني كوتون، قائد القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن قلق الأمريكيين إزاء جميع تطورات الأسلحة النووية في الصين، نظرًا لقدرتها على الاستفادة من الخبرة المستمدة من الولايات المتحدة وروسيا على مر السنين.
وخلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء، أشار كوتون إلى أن الصين قادرة على تطوير معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو تحديثها من قبل أكبر دولتين نوويتين.
وردا على سؤال حول أي نظم نووية صينية تثير أكبر قلق في وزارة الدفاع، قال "كل هذه الأنظمة".
وأضاف: "لقد كنا نعمل في هذا المجال لمدة 70 عامًا، في حين أنهم يعتقدون أنهم يمكنهم البدء من الصفر والاستفادة من أفضل ما توصلنا إليه... يمكنهم، على سبيل المثال، تطوير معظم الأنظمة التي نعمل على تطويرها".
يشار إلى أن الصين تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لـ "التهديد النووي" في العالم،
إذ أعلنت الخارجية الصينية، مارس/ آذار الماضي/ أن واشنطن تروج لنظرية "التهديد النووي" من الصين، وتبحث عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية، والمصدر الرئيسي "للتهديد النووي" في العالم هو الولايات المتحدة.
وشددت الخارجية الصينية على أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا حصيفًا ومسؤولًا في سياستها النووية، والتزمت بشدة باستراتيجية نووية دفاعية، وسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وأبقت دائمًا قواتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن.