عربي
https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الأردني-يسقط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-متفجرة-قادمة-من-سوريا-1080135606.html
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T13:05+0000
2023-08-16T13:05+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067256022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0520fad49e626fcc5e36c3d944da93e4.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة".وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الجيش-الأردني-يحبط-محاولة-تهريب-بواسطة-طائرة-مسيرة-مفخخة-1073986708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067256022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2284e36379d75f46e8d5192d26a953e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

13:05 GMT 16.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة".
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة
25 فبراير, 11:24 GMT
وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.
وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.
وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала