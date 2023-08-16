https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الأردني-يسقط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-متفجرة-قادمة-من-سوريا-1080135606.html
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T13:05+0000
2023-08-16T13:05+0000
2023-08-16T13:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة".وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
https://sputnikarabic.ae/20230225/الجيش-الأردني-يحبط-محاولة-تهريب-بواسطة-طائرة-مسيرة-مفخخة-1073986708.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية.
ونقلت
وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة".
وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.
وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.
وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية
ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.