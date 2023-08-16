https://sputnikarabic.ae/20230816/الرئيس-السوري-ينهي-الاستدعاء-لضباط-وطلاب-الضباط-ممن-بلغت-خدمتهم-الاحتياطية-سنة-فأكثر-1080134462.html
الرئيس السوري ينهي الاستدعاء لضباط وطلاب الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنة فأكثر
الرئيس السوري ينهي الاستدعاء لضباط وطلاب الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنة فأكثر
أصدر الرئيس السوري القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بشار الأسد، أمرا إداريا ينهي الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط ممن بلغت خدمة الاحتياط سنة فأكثر... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T12:54+0000
2023-08-16T12:54+0000
2023-08-16T12:54+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقال بيان صادر عن الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يصدر أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/10/2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر ضمنا".وكانت القيادة العامة في الجيش السوري، أصدرت قرارا في أيار/مايو 2018، بتسريح الدورة 102، والتي شملت الاحتياطيين والمجندين إجباريا بعد ثماني سنوات من الخدمة العسكرية. وصدر في العام 2017، قرارا من القيادة العامة للجيش السوري ينص على تسريح المجندين في دورة 243.وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في سوريا سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد "قانون خدمة العلم" مدة الخدمة الاحتياطية أو سنوات الاحتفاظ.
https://sputnikarabic.ae/20230815/لجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-تدعو-إلى-دعم-جهود-دمشق-لمكافحة-الإرهاب-وحفظ-سيادة-الدولة-1080119802.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الرئيس السوري ينهي الاستدعاء لضباط وطلاب الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنة فأكثر
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أصدر الرئيس السوري القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بشار الأسد، أمرا إداريا ينهي الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط ممن بلغت خدمة الاحتياط سنة فأكثر حتى نهاية الشهر المقبل.
وقال بيان صادر عن الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يصدر أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/10/2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر ضمنا".
وأضاف البيان أنه "سيتم إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر، حتى 30 أيلول/ سبتمبر ضمنا، وإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين لكل من مواليد عام 1984 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر ضمنا والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد".
وكانت القيادة العامة في الجيش السوري، أصدرت قرارا في أيار/مايو 2018، بتسريح الدورة 102، والتي شملت الاحتياطيين والمجندين إجباريا بعد ثماني سنوات من الخدمة العسكرية.
وصدر في العام 2017، قرارا من القيادة العامة للجيش السوري ينص على تسريح المجندين في دورة 243.
وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في سوريا سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد "قانون خدمة العلم" مدة الخدمة الاحتياطية أو سنوات الاحتفاظ.