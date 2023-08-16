https://sputnikarabic.ae/20230816/العراق-ينشر-آلاف-العناصر-الأمنية-في-ديالى-لتأمين-زيارة-الأربعين-1080148820.html

العراق ينشر آلاف العناصر الأمنية في ديالى لتأمين زيارة "الأربعين"

العراق ينشر آلاف العناصر الأمنية في ديالى لتأمين زيارة "الأربعين"

توقع وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، دخول أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين إلى بلاده من منفذ المنذرية الحدودي. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الشمري قد وجه بنشر أكثر من 40 ألف عنصر من القوات الأمنية لتأمين "الزيارة الأربعينية" في محافظة ديالى، بهدف تأمين الزوار الإيرانيين.وجاءت تصريحات وزير الداخلية العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع قائد عمليات محافظة ديالى خلال زيارة أجراها إلى المدينة بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية للقوات الأمنية العراقية لزيارة "الأربعين".ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن "عبد الأمير الشمري عقد سلسلة لقاءات مع القيادات الأمنية والحكومية في بلاده خلال زيارته الثانية إلى المحافظة".وناقش وزير الداخلية العراقي عدة ملفات مهمة، أهمها "التوجيه بتطبيق محاور خطة زيارة "الأربعين" الأمنية وتعزيز آليات الانتشار الأمني ومسك الطرق وتأمينها لسير الزوار وبحث ملف إعادة ما تبقى من الأسر النازحة".وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، يوم الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الموافق الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230802/وزير-الداخلية-الإيراني-العراق-يستضيف-أكبر-تجمع-روحي-وديني-في-العالم-1079730115.html

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