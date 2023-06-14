https://sputnikarabic.ae/20230614/العراق-وإيران-يتفقان-على-زيادة-أبواب-الدخول-والخروج-في-معبر-مهران-الحدودي-1078101200.html

العراق وإيران يتفقان على زيادة أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي

العراق وإيران يتفقان على زيادة أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي

قال العقيد فرج رستمي، قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، اليوم الأربعاء، إن حرس الحدود العراقي وافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T14:48+0000

2023-06-14T14:48+0000

2023-06-14T14:48+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن العقيد رستمي أن قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي قد عقدتا عدة لقاءات مشتركة تمهيدًا لإقامة مراسم "الأربعين الحسيني" لهذا العام.وأكد القائد العسكري الإيراني استعداد قوات حرس الحدود في البلدين لاستقبال مراسم الأربعين هذا العام الجاري، منوهًا إلى زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في المراسم، مشيدًا بتعاون حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام مع نظيره حرس الحدود العراقي، قائلا:وأضاف العقيد فرج رستمي أن "أحد هواجسنا بالنسبة لهذه المراسم كان يتمثل في وصول مركبات الإغاثة إلى الأراضي العراقية خلال الأربعين، وتم الاتفاق على السماح بحركة مركبات الإنقاذ حتى عمق 50 كم في الأراضي العراقية".وأشار قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، أن إيران اتفقت مع الجانب العراقي على توفير الأمن للحدود خلال مراسم الأربعين وتسهيل حركة الزوار، فإنه تم التوصل إلى اتفاق جيد لإغلاق الحدود، منوهًا بأنه من المقرر أن يحظى ملف إغلاق الحدود بمزيد من الاهتمام في إيران وداخل العراق.يذكر أن محافظة إيلام الإيرانية لها 420 كم حدود مشتركة مع العراق، و60 % من زوار الأربعين يدخلون العراق من خلال معبر مهران.يشار إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد وقع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في شهر مارس/آذار الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-إغلاق-20-ممرا-للتهريب-بين-إيران-والعراق-1077809695.html

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