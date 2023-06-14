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https://sputnikarabic.ae/20230614/العراق-وإيران-يتفقان-على-زيادة-أبواب-الدخول-والخروج-في-معبر-مهران-الحدودي-1078101200.html
العراق وإيران يتفقان على زيادة أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي
العراق وإيران يتفقان على زيادة أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي
قال العقيد فرج رستمي، قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، اليوم الأربعاء، إن حرس الحدود العراقي وافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:48+0000
2023-06-14T14:48+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن العقيد رستمي أن قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي قد عقدتا عدة لقاءات مشتركة تمهيدًا لإقامة مراسم "الأربعين الحسيني" لهذا العام.وأكد القائد العسكري الإيراني استعداد قوات حرس الحدود في البلدين لاستقبال مراسم الأربعين هذا العام الجاري، منوهًا إلى زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في المراسم، مشيدًا بتعاون حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام مع نظيره حرس الحدود العراقي، قائلا:وأضاف العقيد فرج رستمي أن "أحد هواجسنا بالنسبة لهذه المراسم كان يتمثل في وصول مركبات الإغاثة إلى الأراضي العراقية خلال الأربعين، وتم الاتفاق على السماح بحركة مركبات الإنقاذ حتى عمق 50 كم في الأراضي العراقية".وأشار قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، أن إيران اتفقت مع الجانب العراقي على توفير الأمن للحدود خلال مراسم الأربعين وتسهيل حركة الزوار، فإنه تم التوصل إلى اتفاق جيد لإغلاق الحدود، منوهًا بأنه من المقرر أن يحظى ملف إغلاق الحدود بمزيد من الاهتمام في إيران وداخل العراق.يذكر أن محافظة إيلام الإيرانية لها 420 كم حدود مشتركة مع العراق، و60 % من زوار الأربعين يدخلون العراق من خلال معبر مهران.يشار إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد وقع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في شهر مارس/آذار الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-إغلاق-20-ممرا-للتهريب-بين-إيران-والعراق-1077809695.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

العراق وإيران يتفقان على زيادة أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي

14:48 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Ahmad al-Kinani"الدفاع الوطني" السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية
الدفاع الوطني السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Ahmad al-Kinani
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قال العقيد فرج رستمي، قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، اليوم الأربعاء، إن حرس الحدود العراقي وافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في معبر مهران الحدودي.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن العقيد رستمي أن قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي قد عقدتا عدة لقاءات مشتركة تمهيدًا لإقامة مراسم "الأربعين الحسيني" لهذا العام.
الوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
إعلام: إغلاق 20 ممرا للتهريب بين إيران والعراق
6 يونيو, 15:32 GMT
وأكد القائد العسكري الإيراني استعداد قوات حرس الحدود في البلدين لاستقبال مراسم الأربعين هذا العام الجاري، منوهًا إلى زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في المراسم، مشيدًا بتعاون حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام مع نظيره حرس الحدود العراقي، قائلا:
لدينا تفاعل وتعاون جيد جدا مع الجانب العراقي لتسهيل حركة الزوار.
وأضاف العقيد فرج رستمي أن "أحد هواجسنا بالنسبة لهذه المراسم كان يتمثل في وصول مركبات الإغاثة إلى الأراضي العراقية خلال الأربعين، وتم الاتفاق على السماح بحركة مركبات الإنقاذ حتى عمق 50 كم في الأراضي العراقية".
وأشار قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، أن إيران اتفقت مع الجانب العراقي على توفير الأمن للحدود خلال مراسم الأربعين وتسهيل حركة الزوار، فإنه تم التوصل إلى اتفاق جيد لإغلاق الحدود، منوهًا بأنه من المقرر أن يحظى ملف إغلاق الحدود بمزيد من الاهتمام في إيران وداخل العراق.
يذكر أن محافظة إيلام الإيرانية لها 420 كم حدود مشتركة مع العراق، و60 % من زوار الأربعين يدخلون العراق من خلال معبر مهران.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد وقع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في شهر مارس/آذار الماضي، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
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