https://sputnikarabic.ae/20230816/انقطاع-كلي-للكهرباء-في-لبنان-بسبب-توقف-معملي-الزهراني-ودير-عمار-عن-العمل-1080150865.html

انقطاع كلي للكهرباء في لبنان بسبب توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل

انقطاع كلي للكهرباء في لبنان بسبب توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل

انقطع التيار الكهربائي في لبنان كلياً عند الساعة 5 بعد ظهر اليوم الأربعاء [بالتوقيت المحلي]، نتيجةً لتوقف معملي دير عمار والزهراني الحراريين عن العمل. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T21:37+0000

2023-08-16T21:37+0000

2023-08-16T21:37+0000

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بيروت - سبوتنيك. ونتيجة لتوقف المعملين، توقفت محطات ضخ المياه ومعظم المرافق العامة، لأن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموجودان على الشبكة الكهربائية الوطنية اللبنانية حالياً.وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانٍ لها أنها "تبلغت صباح هذا اليوم من مشغل معملي دير عمار والزهراني الحراريين، شركة بريمسوث، بأنه نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات معملي الزهراني ودير عمار عن العمل اعتباراً من الساعة 5 من عصر هذا اليوم، وقد باشرت هذه الشركة بالفعل بالإجراءات الآيلة إلى ذلك".وأوضح البيان أن "هذا الوضع، الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كلياً نتيجة ذلك وانقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن المشتركين، بما في ذلك المرافق الأساسية في البلد".ولفت البيان إلى أن "جهود المؤسسة المكثفة التي بذلتها، لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، لم تؤدي إلى نتيجة مع مختلف الجهات المعنية للحؤول دون ذلك".وأشار البيان إلى أنه "كان قد ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8 آب/أغسطس الفائت، كتاب من مشغل معملي دير عمار والزهراني، شركة بريسموث، يضمن إنذاراً بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة الماضي، الواقع فيه 11 آب/أغسطس الساعة 5 عصراً بسبب عدم تسديد مستحقاته بالعملة الأجنبية، حيث مدد هذا المشغل هذا الإنذار في ذلك الوقت ليصبح لغاية اليوم الأربعاء، بعد تلقيه وعوداً من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بهدف تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى حتى تاريخه".وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان "بأنها سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5 تموز/ يوليو الماضي، من مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أميركي، لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقاً للآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أميركية، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26 مايو، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ للمشغل حتى تاريخه".وأكدت المؤسسة في بيانها أن توقف معملي الزهراني ودير عمار حدث "على الرغم من الاتصالات العديدة والمكثفة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على عدة صعد مع المراجع الماليةوالوزارية المعنية في الدولة بهذا الشأن، وبالرغم من توفر مبلغ مالي حالياً من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية يزيد عن 2517 مليار ليرة لبنانية، والذي يمكن تحويله من قبل مصرف لبنان إلى دولارات أميركية تتجاوز 37 مليون دولار أميركي، وفقاً للآلية المذكورة أعلاه وقرار مجلس الوزراء المذكور، كما وضحت".ونبّه البيان إلى أن "معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموجودان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يوفران حوالي 550 ميغاواط من الطاقة".

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