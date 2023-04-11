https://sputnikarabic.ae/20230411/عمال-كهرباء-لبنان-يعلنون-إضرابا-بداية-من-الغد-1075802034.html

عمال كهرباء لبنان يعلنون إضرابا بداية من الغد

عمال كهرباء لبنان يعلنون إضرابا بداية من الغد

أعلنت نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان​، الدخول في إضراب بداية من الغد اعتراضا على عدم تخفيض بدل استهلاكهم للطاقة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T16:59+0000

2023-04-11T16:59+0000

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ووفق بيان نشره موقع النشرة اللبناني، أعلنت النقابة بداية "الإضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة أيام الأربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18 نيسان 2023 ضمناً، مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على ​السلامة العامة​، إلا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً".وحول الأسباب الدافعة للدخول في هذا الإضراب، أوضح البيان أن "رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين، وعدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت إليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والأجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان".وقال البيان مستنكرا: "في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، والتي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم، فما كان قرار التخفيض إلا مجرد إسهام في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائيا"ً.ويعيش لبنان أزمات متعددة، ناتجة عن الخلاف السياسي بين أطيافه، والذي نتج عنه شغور منصب الرئاسة، منذ انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية، حيث انهار سعر العملة الوطنية "الليرة"، وارتفعت نسبة التضخم، إضافة إلى عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ قرارات كثيرة، نتج عنها غياب كثير من الخدمات وشعور المواطن العادي بها في مفردات حياته الويمية.طالع أيضا: لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

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