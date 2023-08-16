https://sputnikarabic.ae/20230816/رؤساء-أركان-دول-إيكواس-يجتمعون-في-17-و18-أغسطس-الجاري-1080149470.html

رؤساء أركان دول "إيكواس" يجتمعون في 17 و18 أغسطس الجاري

رؤساء أركان دول "إيكواس" يجتمعون في 17 و18 أغسطس الجاري

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن لجنة رؤساء أركان دول المجموعة ستعقد اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا، يومي 17 و18 أغسطس/ آب... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T19:33+0000

2023-08-16T19:33+0000

2023-08-16T19:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أفريقيا

النيجر

أخبار النيجر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079725858_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7278947144d0af74064b74125e1cf427.jpg

وجاء في بيان للمجموعة: "بناء على توجيه هيئة رؤساء دول وحكومات إيكواس، خلال قمتها الاستثنائية حول الوضع في جمهورية النيجر التي انعقدت في 10 أغسطس 2023 في العاصمة النيجيرية أبوجا، شرعت لجنة رؤساء أركان إيكواس في تفعيل قوة الاحتياط التابعة لإيكواس، من أجل استعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول "إيكواس" عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230816/بعد-مقتل-17-جنديا-إيكواس-تطالب-سلطة-النيجر-العسكرية-بالتركيز-على-الأمن-الهش-1080148948.html

أفريقيا

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, النيجر, أخبار النيجر