https://sputnikarabic.ae/20230214/بحكم-قضائي-النيجر-تعلق-عمل-منجم-كندي-لليورانيوم-1073530591.html
بحكم قضائي.. النيجر تعلق عمل منجم كندي لليورانيوم
بحكم قضائي.. النيجر تعلق عمل منجم كندي لليورانيوم
أمرت محكمة في النيجر، منجما لليورانيوم مملوكًا لكندا في شمال غرب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بتعليق عملياته في أعقاب تقدم نشطاء في مجال البيئة بدعوى قضائية،... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T18:20+0000
2023-02-14T18:20+0000
2023-02-14T18:20+0000
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وفي حكم أصدرته محكمة في مدينة أغاديز، يوم الاثنين، أمرت بتعليق عمليات التعدين التي تقوم بها شركة "سوميدا" التي تمتلك شركة "غلوبال أتوميك" غالبيتها، والتي بدأت التنقيب بشكل رمزي في موقع مجاور للمدينة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وطلب تجمع من المنظمات المدنية المحكمة في يناير/ كانون الثاني بتجديد دراسات التأثير البيئي التي زعم أنها كانت "متسرعة" ونفذت بدون استشارات كافية للسكان.والنيجر هي أحد أكبر مصادر اليورانيوم في العالم، والتي تنظر لها دول العالم على أنها مصدر للطاقة النووية التي يمكن أن تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.لكن مخاوف السلامة والقلق البيئي بشأن التخلص من النفايات النووية السامة ما زالت مستمرة، وهو ما يعني أن الدولة الفقيرة لم تشهد طفرة حتى الآن في التعدين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-اثنين-إثر-انفجار-منجم-فحم-غربي-إندونيسيا-1071011323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النيجر, طاقة نووية, أخبار كندا, منجم, العالم
أخبار النيجر, طاقة نووية, أخبار كندا, منجم, العالم
بحكم قضائي.. النيجر تعلق عمل منجم كندي لليورانيوم
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أمرت محكمة في النيجر، منجما لليورانيوم مملوكًا لكندا في شمال غرب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بتعليق عملياته في أعقاب تقدم نشطاء في مجال البيئة بدعوى قضائية، حسبما ذكرت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء.
وفي حكم أصدرته محكمة في مدينة أغاديز، يوم الاثنين، أمرت بتعليق عمليات التعدين التي تقوم بها شركة "سوميدا" التي تمتلك شركة "غلوبال أتوميك" غالبيتها، والتي بدأت التنقيب بشكل رمزي في موقع مجاور للمدينة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وطلب تجمع من المنظمات المدنية المحكمة في يناير/ كانون الثاني بتجديد دراسات التأثير البيئي التي زعم أنها كانت "متسرعة" ونفذت بدون استشارات كافية للسكان.
والنيجر هي أحد أكبر مصادر اليورانيوم
في العالم، والتي تنظر لها دول العالم على أنها مصدر للطاقة النووية التي يمكن أن تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
لكن مخاوف السلامة والقلق البيئي بشأن التخلص من النفايات النووية السامة ما زالت مستمرة، وهو ما يعني أن الدولة الفقيرة لم تشهد طفرة حتى الآن في التعدين.