عربي
https://sputnikarabic.ae/20230816/ساركوزي-أوكرانيا-ليس-لها-مكان-في-الاتحاد-الأوروبي-1080148446.html
ساركوزي: أوكرانيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي
ساركوزي: أوكرانيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي
صرّح الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أن مهمة أوكرانيا هي أن تكون جسرا بين أوروبا وروسيا، ويجب أن تظل دولة محايدة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T18:45+0000
2023-08-16T18:45+0000
العالم
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg
وقال خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "من الضروري أن نفهم ما هي مهمة أوكرانيا. هل تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. ليس فقط لأنها ليست جاهزة ولا تفي بمتطلبات الدخول، ولكن لأنها يجب أن تظل دولة محايدة. لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هذا الحياد مسيئًا، في الوقت نفسه، يمكنها الحصول على ضمانات أمنية دولية موثوقة".وتابع: "أوكرانيا هي حلقة الوصل بين الغرب والشرق ويجب أن تظل كذلك. تتمثل مهمة أوكرانيا في أن تكون جسراً بين أوروبا وروسيا. ولمطالبة أوكرانيا بالاختيار بين الاثنين، في رأيي يتناقض مع تاريخ وجغرافية هذه المنطقة المعقدة".وأشار ساركوزي إلى أنه في أثناء وجوده في منصبه، وكذلك المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل، لم يؤيدا أيضًا انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو، "على الرغم من الضغوط الأمريكية القوية"، لأنهما كانا يعلمان أن هذا "خط أحمر" بالنسبة لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230816/البيت-الأبيض-ينفي-التصريحات-حول-تنازل-كييف-عن-جزء-من-الأرضي-مقابل-عضوية-الناتو-1080144501.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/48/1019214823_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f33232374b2a31aaa82fdd68c11e2db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

ساركوزي: أوكرانيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي

18:45 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Vladimir Astapovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أن مهمة أوكرانيا هي أن تكون جسرا بين أوروبا وروسيا، ويجب أن تظل دولة محايدة.
وقال خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "من الضروري أن نفهم ما هي مهمة أوكرانيا. هل تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. ليس فقط لأنها ليست جاهزة ولا تفي بمتطلبات الدخول، ولكن لأنها يجب أن تظل دولة محايدة. لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هذا الحياد مسيئًا، في الوقت نفسه، يمكنها الحصول على ضمانات أمنية دولية موثوقة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
البيت الأبيض ينفي التصريحات حول تنازل كييف عن جزء من الأرضي مقابل عضوية "الناتو"
16:43 GMT
وتابع: "أوكرانيا هي حلقة الوصل بين الغرب والشرق ويجب أن تظل كذلك. تتمثل مهمة أوكرانيا في أن تكون جسراً بين أوروبا وروسيا. ولمطالبة أوكرانيا بالاختيار بين الاثنين، في رأيي يتناقض مع تاريخ وجغرافية هذه المنطقة المعقدة".
وأشار ساركوزي إلى أنه في أثناء وجوده في منصبه، وكذلك المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل، لم يؤيدا أيضًا انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو، "على الرغم من الضغوط الأمريكية القوية"، لأنهما كانا يعلمان أن هذا "خط أحمر" بالنسبة لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала