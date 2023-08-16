https://sputnikarabic.ae/20230816/ساركوزي-القرم-أرض-روسية-وفكرة-عودتها-إلى-أوكرانيا-مجرد-وهم-1080150558.html

ساركوزي: القرم أرض روسية وفكرة عودتها إلى أوكرانيا مجرد وهم

ساركوزي: القرم أرض روسية وفكرة عودتها إلى أوكرانيا مجرد وهم

أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، أن القرم أرض روسية، وفكرة عودتها إلى أوكرانيا هي مجرد وهم. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ساركوزي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "عندما يكون الحديث عن القرم، الذي كان ضمن مكون الأراضي الروسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان هناك يعتبرون أنفسهم روسا، أعتقد أن أي حديث عن العودة هو مجرد وهم".وأعرب ساركوزي عن فكرة إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق الروسية الجديدة من أجل إغلاق ملف إعادة هذه الأراضي إلى أوكرانيا "بشكل نهائي وشفاف" في حال لم ترغب أوكرانيا بتجميد النزاع.يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى الوطن الأم روسيا في آذار/ مارس 2014 بعد استفتاء شعبي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وأيد 96.77 % من الناخبين في شبه الجزيرة و95.6 % في سيفاستوبول قرار العودة.وصرحت موسكو مرارًا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي وامتثال تام لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لصالح لم الشمل مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.

https://sputnikarabic.ae/20230816/ساركوزي-أوكرانيا-ليس-لها-مكان-في-الاتحاد-الأوروبي-1080148446.html

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