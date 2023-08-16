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https://sputnikarabic.ae/20230816/ساركوزي-القرم-أرض-روسية-وفكرة-عودتها-إلى-أوكرانيا-مجرد-وهم-1080150558.html
ساركوزي: القرم أرض روسية وفكرة عودتها إلى أوكرانيا مجرد وهم
ساركوزي: القرم أرض روسية وفكرة عودتها إلى أوكرانيا مجرد وهم
أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، أن القرم أرض روسية، وفكرة عودتها إلى أوكرانيا هي مجرد وهم. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T20:40+0000
2023-08-16T20:40+0000
العالم
روسيا
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وقال ساركوزي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "عندما يكون الحديث عن القرم، الذي كان ضمن مكون الأراضي الروسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان هناك يعتبرون أنفسهم روسا، أعتقد أن أي حديث عن العودة هو مجرد وهم".وأعرب ساركوزي عن فكرة إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق الروسية الجديدة من أجل إغلاق ملف إعادة هذه الأراضي إلى أوكرانيا "بشكل نهائي وشفاف" في حال لم ترغب أوكرانيا بتجميد النزاع.يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى الوطن الأم روسيا في آذار/ مارس 2014 بعد استفتاء شعبي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وأيد 96.77 % من الناخبين في شبه الجزيرة و95.6 % في سيفاستوبول قرار العودة.وصرحت موسكو مرارًا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي وامتثال تام لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لصالح لم الشمل مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.
https://sputnikarabic.ae/20230816/ساركوزي-أوكرانيا-ليس-لها-مكان-في-الاتحاد-الأوروبي-1080148446.html
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العالم, روسيا, أخبار فرنسا
العالم, روسيا, أخبار فرنسا

ساركوزي: القرم أرض روسية وفكرة عودتها إلى أوكرانيا مجرد وهم

20:40 GMT 16.08.2023
© AFP 2023 / Christophe ARCHAMBAULTالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / Christophe ARCHAMBAULT
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أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، أن القرم أرض روسية، وفكرة عودتها إلى أوكرانيا هي مجرد وهم.
وقال ساركوزي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "عندما يكون الحديث عن القرم، الذي كان ضمن مكون الأراضي الروسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان هناك يعتبرون أنفسهم روسا، أعتقد أن أي حديث عن العودة هو مجرد وهم".

وأضاف: "إجراء استفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي "ضروري" من أجل "تأكيد الوضع الراهن".

وأعرب ساركوزي عن فكرة إجراء استفتاءات مماثلة في المناطق الروسية الجديدة من أجل إغلاق ملف إعادة هذه الأراضي إلى أوكرانيا "بشكل نهائي وشفاف" في حال لم ترغب أوكرانيا بتجميد النزاع.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
ساركوزي: أوكرانيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي
18:45 GMT
يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى الوطن الأم روسيا في آذار/ مارس 2014 بعد استفتاء شعبي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وأيد 96.77 % من الناخبين في شبه الجزيرة و95.6 % في سيفاستوبول قرار العودة.
وصرحت موسكو مرارًا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي وامتثال تام لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لصالح لم الشمل مع روسيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.
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