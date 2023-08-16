عربي
https://sputnikarabic.ae/20230816/طب-الطوارئ-والدعم-الليبي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-الاشتباكات-في-طرابلس-إلى-45-قتيلا-و146-جريحا--1080147641.html
طب الطوارئ والدعم الليبي يعلن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 45 قتيلا و146 جريحا
طب الطوارئ والدعم الليبي يعلن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 45 قتيلا و146 جريحا
أعلن المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في العاصمة الليبية طرابلس مالك مرسيط، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة إلى 45 قتيلا و146... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T17:42+0000
2023-08-16T17:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/72/1035867287_0:440:1401:1228_1920x0_80_0_0_20ba32789097d260b019d30bf07c7ebc.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال مرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الحصيلة الرسمية لضحايا اشتباكات التي شهدتها عدة مناطق في العاصمة الليبية طرابلس وصل إلى 45 قتيلاً و146 جريحًا".وأكد مرسيط أن المركز "قام بإجلاء أكثر من 296 عائلة كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بطرابلس".وأشار إلى أن "الهدوء عاد للعاصمة طرابلس بعد توقف العمليات العسكرية وعودة الحركة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث فتحت المحال التجارية أبوابها مجددًا".وفي وقت سابق من اليوم، حث جامعة الدول العربية، السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء "444" قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء "444" قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يدعوان-كافة-الأطراف-في-طرابلس-لوقف-الأعمال-القتالية-1080104175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/72/1035867287_0:309:1401:1360_1920x0_80_0_0_d14b2adcd80adc22b5bba5741b5111e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

طب الطوارئ والدعم الليبي يعلن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 45 قتيلا و146 جريحا

17:42 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الليبي
العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في العاصمة الليبية طرابلس مالك مرسيط، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة إلى 45 قتيلا و146 جريحًا، وأنه تم إجلاء أكثر من 296 عائلة كانوا عالقين في مناطق الاشتباكات.
بنغازي - سبوتنيك. وقال مرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الحصيلة الرسمية لضحايا اشتباكات التي شهدتها عدة مناطق في العاصمة الليبية طرابلس وصل إلى 45 قتيلاً و146 جريحًا".
وأكد مرسيط أن المركز "قام بإجلاء أكثر من 296 عائلة كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بطرابلس".
اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يدعوان كافة الأطراف في طرابلس لوقف الأعمال القتالية
أمس, 12:44 GMT
وأشار إلى أن "الهدوء عاد للعاصمة طرابلس بعد توقف العمليات العسكرية وعودة الحركة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث فتحت المحال التجارية أبوابها مجددًا".
وفي وقت سابق من اليوم، حث جامعة الدول العربية، السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء "444" قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء "444" قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала