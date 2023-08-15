https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يدعوان-كافة-الأطراف-في-طرابلس-لوقف-الأعمال-القتالية-1080104175.html
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يدعوان كافة الأطراف في طرابلس لوقف الأعمال القتالية
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يدعوان كافة الأطراف في طرابلس لوقف الأعمال القتالية
أدان مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس، والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:44+0000
2023-08-15T12:44+0000
2023-08-15T12:44+0000
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ودعا مجلس النواب الليبي، في بيانه، جميع الأطراف لوقفها فورا والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم، محملا "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين فى الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها".وطالب المجلس، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، وإعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم، كما طالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسئولية الجنائية على سلامته.ووجه مجلس النواب الليبي، "الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين فى مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها".من جهته، دعا المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية".وأكد المجلس الأعلى، أن موقفه الثابت ورفضه التام لأي حروب جديدة في ربوع ليبيا عامة وطرابلس خاصة.وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت في مناطق عين زارة و طريق الشوك والهضبة الخضراء باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه. وقالت مصادر ليبية لـ"سبوتنيك" إن "طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع تواصل الاجتماعي لأسر كلا طرفي النزاع عددا من أفراد الآخر، وما زال كثير من المواطنين يترقبون بيانات الجهات الرسمية حول سماع أصوات الاشتباكات المسلحة وفقا لشهود عيان.من جانبه، أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ترهونة.وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".في سياق متصل، أعلنت شركة برنيق للطيران، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية من مطار معيتيقة مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك لظروف وصفت أنها خارجة عن إرادتها، كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، تعليق الدراسة والعمل الإداري اليوم الثلاثاء.
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يدعوان كافة الأطراف في طرابلس لوقف الأعمال القتالية
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أدان مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس، والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
ودعا مجلس النواب الليبي، في بيانه
، جميع الأطراف لوقفها فورا والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم، محملا "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين فى الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها".
وطالب المجلس، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، وإعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم، كما طالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسئولية الجنائية على سلامته.
ووجه مجلس النواب الليبي، "الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين فى مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها".
من جهته، دعا المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، في بيان عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية".
وأكد المجلس الأعلى، أن موقفه الثابت ورفضه التام لأي حروب جديدة في ربوع ليبيا عامة وطرابلس خاصة.
وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، أن اشتباكات بين كتائب ليبية
اندلعت في مناطق عين زارة و طريق الشوك والهضبة الخضراء باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.
وقالت مصادر ليبية لـ"سبوتنيك
" إن "طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".
وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.
وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع تواصل الاجتماعي لأسر كلا طرفي النزاع عددا من أفراد الآخر، وما زال كثير من المواطنين يترقبون بيانات الجهات الرسمية حول سماع أصوات الاشتباكات المسلحة وفقا لشهود عيان.
من جانبه، أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال
لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ترهونة.
وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".
في سياق متصل، أعلنت شركة برنيق للطيران، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية من مطار معيتيقة مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك لظروف وصفت أنها خارجة عن إرادتها، كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، تعليق الدراسة والعمل الإداري اليوم الثلاثاء.