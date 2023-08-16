https://sputnikarabic.ae/20230816/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-مثيرة-لتشخيص-أمراض-القلب-1080129432.html
علماء روس يكتشفون طريقة مثيرة لتشخيص أمراض القلب
علماء روس يكتشفون طريقة مثيرة لتشخيص أمراض القلب
وجد علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية طريقة فريدة من نوعها تسمح بتقليل عدد الأخطاء في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار النصف. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:22+0000
2023-08-16T10:22+0000
2023-08-16T10:23+0000
روسيا
علوم
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ونُشرت النتائج الدراسة في المجلة الفيزيائية الأوروبية Special Topics، حيث أوضح العلماء أن قلب الشخص السليم ينبض بشكل غير منتظم، أي أن توقيت ضربات القلب يمكن أن يكون مختلفًا.وفي الوقت نفسه لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ينبض القلب بشكل متساوٍ أكثر من الأشخاص العاديين.وفقًا للخبراء، يمكن استخدام درجة عدم انتظام ضربات القلب للتشخيص الطبي. وفي أغلب الأحيان، يتم استخدام التحليل الطيفي للنشاط الكهربائي للقلب، الذي تم الحصول عليه عن طريق تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، لهذا الغرض.وأشارت الدراسة إلى أن بناء أطياف دقيقة للأنظمة البيولوجية مهمة صعبة للغاية، لذا فإن جميع طرق التشخيص تنطوي على خطأ، لا تُعرف قيمته المحددة إلا بشكل تقريبي.
https://sputnikarabic.ae/20230814/دراسة-عضو-بشري-يزيله-الأطباء-لعدم-فائدته-يحارب-السرطان-في-حقيقته-1080046909.html
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روسيا, علوم
علماء روس يكتشفون طريقة مثيرة لتشخيص أمراض القلب
10:22 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
وجد علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية طريقة فريدة من نوعها تسمح بتقليل عدد الأخطاء في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار النصف.
ونُشرت النتائج الدراسة في المجلة الفيزيائية الأوروبية Special Topics، حيث أوضح العلماء أن قلب الشخص السليم ينبض بشكل غير منتظم، أي أن توقيت ضربات القلب يمكن أن يكون مختلفًا.
وفي الوقت نفسه لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ينبض القلب بشكل متساوٍ أكثر من الأشخاص العاديين.
وفقًا للخبراء، يمكن استخدام درجة عدم انتظام ضربات القلب للتشخيص الطبي. وفي أغلب الأحيان، يتم استخدام التحليل الطيفي للنشاط الكهربائي للقلب، الذي تم الحصول عليه عن طريق تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، لهذا الغرض.
وأشارت الدراسة إلى أن بناء أطياف دقيقة للأنظمة البيولوجية مهمة صعبة للغاية، لذا فإن جميع طرق التشخيص تنطوي على خطأ، لا تُعرف قيمته المحددة إلا بشكل تقريبي.