https://sputnikarabic.ae/20230816/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-وأخرى-تنقض-على-خندق-وتحيد-جنوده-فيديو--1080126729.html
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وأخرى تنقض على خندق وتحيد جنوده... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وأخرى تنقض على خندق وتحيد جنوده... فيديو
نشرت الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام مسيرات روسية بالانقضاض على دبابة أوكرانية وعلى خنادق تمركز فيها جنود أوكرانيين. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T09:34+0000
2023-08-16T09:34+0000
2023-08-16T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام مسيرة روسية بالانقضاض على خنادق ومقرات تمركز فيها جنود أوكرانيون، حيث قامت باستهداف الخنادق ومناطق تواجد وانتشار القوات الأوكرانية.وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/سلاح-روسي-مصمم-لاصطياد-السفن-والغواصات-1080113980.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وأخرى تنقض على خندق وتحيد جنوده... فيديو
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نشرت الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام مسيرات روسية بالانقضاض على دبابة أوكرانية وعلى خنادق تمركز فيها جنود أوكرانيين.
وتظهر المشاهد قيام مسيرة روسية بالانقضاض على خنادق ومقرات تمركز فيها جنود أوكرانيون، حيث قامت باستهداف الخنادق ومناطق تواجد وانتشار القوات الأوكرانية.
واستهدفت مسيرة روسية دبابة أوكرانية كانت قد حاولت التقدم متخفية بستار من الأشجار، وأحرقتها، لتعود مسيرة أخرى وتدمرها بالكامل على محور زابوروجيه.
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا شن هجوم على محور زابوروجيه.
وكتب باليتسكي على قناته الخاصة على منصة "تليغرام" "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في العمليات الهجومية بسبب تدني حالتهما النفسية".
وفقًا لباليتسكي، سئم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 500 شخص من رؤية موت رفاقهم ولا يريدون أن يكونوا وقودًا للحرب.
وأشار إلى أنه خلال الليلة الماضية وحدها، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 132 جنديا على محور زابوروجيه، بينما لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى الدفاعات الأولى للقوات الروسية.