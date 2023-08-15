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https://sputnikarabic.ae/20230815/سلاح-روسي-مصمم-لاصطياد-السفن-والغواصات-1080113980.html
سلاح روسي مصمم لاصطياد السفن والغواصات
سلاح روسي مصمم لاصطياد السفن والغواصات
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول غواصات حربية في العالم يضم 70 غواصة، وتطوِّر في ذات الوقت وحدات بحرية لديها القدرة على تدمير الغواصات والسفن المعادية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T15:36+0000
2023-08-15T15:36+0000
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ويشمل ذلك "المشروع 1224" وهو عبارة عن سفينة صغيرة متعددة المهام، مخصصة لرصد الغواصات المعادية وتدميرها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وإضافة إلى مهام مكافحة الغواصات، فإن هذه السفينة الحربية الروسية يمكنها تنفيذ مهام الدعم النيراني للوحدات البحرية الأخرى، إضافة إلى مهام حراسة المياه الإقليمية للدولة وتنفيذ الدوريات البحرية.المواصفات الفنيةما هو تسليح سفينة "المشروع 1224"؟كما تمتلك سفينة "المشروع 1224" أنظمة رصد متطورة تمكنها من تتبع الأهداف البحرية وتدميرها على مدار الساعة، إضافة إلى محطة "سونار" مقطورة مخصصة للكشف عن الغواصات أثناء وجودها تحت سطح الماء، وأخرى مخصصة لسفن السطح.
https://sputnikarabic.ae/20230814/غواصة-المشروع-الخامس-885-تنطلق-في-عام-2023-1080042779.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/بـ-مسيرات-وقوارب-هجومية-قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-1079928326.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

سلاح روسي مصمم لاصطياد السفن والغواصات

15:36 GMT 15.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول غواصات حربية في العالم يضم 70 غواصة، وتطوِّر في ذات الوقت وحدات بحرية لديها القدرة على تدمير الغواصات والسفن المعادية.
ويشمل ذلك "المشروع 1224" وهو عبارة عن سفينة صغيرة متعددة المهام، مخصصة لرصد الغواصات المعادية وتدميرها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
غواصة بي-274 (بيتروبالوفسك-كامتشاسكي) مشروع 636.3 خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في خليج فنلندا، روسيا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
غواصة المشروع الخامس "885" تنطلق في عام 2023
أمس, 08:05 GMT
وإضافة إلى مهام مكافحة الغواصات، فإن هذه السفينة الحربية الروسية يمكنها تنفيذ مهام الدعم النيراني للوحدات البحرية الأخرى، إضافة إلى مهام حراسة المياه الإقليمية للدولة وتنفيذ الدوريات البحرية.

المواصفات الفنية

الإزاحة (حجم السفينة): 1400 طن.
الطول: 84 مترا.
العرض: 10.7 متر.
الغاطس: 5.2 متر.
السرعة: 30 عقدة (نحو 55 كلم / ساعة).
أقصى مدى: 2500 ميل بحري ( 4630 كلم).
أقصى مدة للبقاء في البحر: 20 يوما.
الطاقم: 70 فردا.
المشروع 22160... سفينة دورية روسية متعددة المهام - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بـ "مسيرات" وقوارب هجومية… قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160"
10 أغسطس, 06:35 GMT

ما هو تسليح سفينة "المشروع 1224"؟

منصة لمروحية متوسطة الحجم.
نظام الدفاع الجوي "كاشتان إم".
نظام الدفاعي الجوي "جيبكا".
صواريخ الدفاع الجوي "إيغلا - إس".
أنظمة صاروخية أخرى.
أنظمة مدفعية عيار 100 ملم.
أنظمة مدفعية عيار 76.2 ملم.
أنظمة مدفعية عيار 57 ملم.
أنظمة مدفعية عيار 30 ملم.
مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.
أنظمة تحكم في إطلاق النار للدفاع الجوي.
طوربيدات مضادة للغواصات.
ألغام بحرية.
كما تمتلك سفينة "المشروع 1224" أنظمة رصد متطورة تمكنها من تتبع الأهداف البحرية وتدميرها على مدار الساعة، إضافة إلى محطة "سونار" مقطورة مخصصة للكشف عن الغواصات أثناء وجودها تحت سطح الماء، وأخرى مخصصة لسفن السطح.
© Sputnik معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
معلومات عن الفرقاطة الروسية جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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