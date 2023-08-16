https://sputnikarabic.ae/20230816/مصمم-قاتل-الطائرات-الجديد-يكشف-لـسبوتنيك-سر-التفاف-الصاروخ-180-درجة-1080140482.html

مصمم "قاتل الطائرات" الجديد يكشف لـ"سبوتنيك" سر التفاف الصاروخ 180 درجة

مصمم "قاتل الطائرات" الجديد يكشف لـ"سبوتنيك" سر التفاف الصاروخ 180 درجة

رصد مراسل "سبوتنيك" نماذج فريدة من الأسلحة الروسية الحديثة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا–2023"، حيث تم التعرف على عينات من الصواريخ الروسية التي... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T14:27+0000

2023-08-16T14:27+0000

2023-08-16T14:27+0000

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وتحدث مراسل "سبوتنيك" مع أحد مبتكري أحدث صاروخ روسي من طراز "إر في في- إم دي2"، والذي تم الكشف عنه لأول مرة، وهو أليكسي إليسين، رئيس قسم تصميم الصواريخ في "مكتب تصميم وبناء آليات "فيمبل" الحكومي يحمل إسم "توروبوف".وتابع إليسين موضحا: "لدينا هنا صاروخ جو-جو قصير المدى "إر في في- إم دي2"، مصمم خصيصًا لمقاتلة (سو-57 إي) متعددة الوظائف".وتابع المبتكر: "الحقيقة هي أن وضع الصاروخ داخل جسم الطائرة يوفر أفضل أداء طيران لحامله. أي أنه يقلل مقاومة الهواء ويزيد من القدرة على المناورة ويساهم في استخدام أكثر سرية لاسخدام الصاروخ".وأشار إليسين إلى أنه "على الرغم من تشابه مظهر صاروخ "إر في في- إم دي2" مع نسخته السابقة، إلا أنه منتج جديد تمامًا مع "حشوة" إلكترونية جديدة، مع احتفاظه بجميع المزايا، تمت زيادة المدى الأقصى للصاروخ إلى 50 كم".وحول استفسار مراسل "سبوتنيك"، عن آلية التحكم بالصاروخ، حيث من المعتاد أن يكون الطيار مسؤولاً عن ضمان الحصول على الهدف بواسطة الصاروخ، وبعد ذلك يقوم الطيار بإطلاقه، لكن في هذه الحالية، يطلق الطيار الصاروخ ببساطة إلى القطاع الذي يوجد فيه الهدف، وسيقوم الصاروخ بباقي المهمة، قال إليسيني:وتابع المبتكر موضحا أن الصاروخ "يتنبأ بمسار الهدف وتلتقطه من خلال رأس الصاروخ الموجه. إن هذا الجيل الجديد (من الصواريخ) يختلف عن الأجيال السابقة".

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