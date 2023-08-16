https://sputnikarabic.ae/20230816/مصمم-قاتل-الطائرات-الجديد-يكشف-لـسبوتنيك-سر-التفاف-الصاروخ-180-درجة-1080140482.html
مصمم "قاتل الطائرات" الجديد يكشف لـ"سبوتنيك" سر التفاف الصاروخ 180 درجة
مصمم "قاتل الطائرات" الجديد يكشف لـ"سبوتنيك" سر التفاف الصاروخ 180 درجة
رصد مراسل "سبوتنيك" نماذج فريدة من الأسلحة الروسية الحديثة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا–2023"، حيث تم التعرف على عينات من الصواريخ الروسية التي... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:27+0000
2023-08-16T14:27+0000
2023-08-16T14:27+0000
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
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وتحدث مراسل "سبوتنيك" مع أحد مبتكري أحدث صاروخ روسي من طراز "إر في في- إم دي2"، والذي تم الكشف عنه لأول مرة، وهو أليكسي إليسين، رئيس قسم تصميم الصواريخ في "مكتب تصميم وبناء آليات "فيمبل" الحكومي يحمل إسم "توروبوف".وتابع إليسين موضحا: "لدينا هنا صاروخ جو-جو قصير المدى "إر في في- إم دي2"، مصمم خصيصًا لمقاتلة (سو-57 إي) متعددة الوظائف".وتابع المبتكر: "الحقيقة هي أن وضع الصاروخ داخل جسم الطائرة يوفر أفضل أداء طيران لحامله. أي أنه يقلل مقاومة الهواء ويزيد من القدرة على المناورة ويساهم في استخدام أكثر سرية لاسخدام الصاروخ".وأشار إليسين إلى أنه "على الرغم من تشابه مظهر صاروخ "إر في في- إم دي2" مع نسخته السابقة، إلا أنه منتج جديد تمامًا مع "حشوة" إلكترونية جديدة، مع احتفاظه بجميع المزايا، تمت زيادة المدى الأقصى للصاروخ إلى 50 كم".وحول استفسار مراسل "سبوتنيك"، عن آلية التحكم بالصاروخ، حيث من المعتاد أن يكون الطيار مسؤولاً عن ضمان الحصول على الهدف بواسطة الصاروخ، وبعد ذلك يقوم الطيار بإطلاقه، لكن في هذه الحالية، يطلق الطيار الصاروخ ببساطة إلى القطاع الذي يوجد فيه الهدف، وسيقوم الصاروخ بباقي المهمة، قال إليسيني:وتابع المبتكر موضحا أن الصاروخ "يتنبأ بمسار الهدف وتلتقطه من خلال رأس الصاروخ الموجه. إن هذا الجيل الجديد (من الصواريخ) يختلف عن الأجيال السابقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
مصمم "قاتل الطائرات" الجديد يكشف لـ"سبوتنيك" سر التفاف الصاروخ 180 درجة
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حصري
رصد مراسل "سبوتنيك" نماذج فريدة من الأسلحة الروسية الحديثة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا–2023"، حيث تم التعرف على عينات من الصواريخ الروسية التي صنعتها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي التي تعد جزءًا من "شركة التسلح الصاروخي التكتيكي" (KTRV).
وتحدث مراسل "سبوتنيك" مع أحد مبتكري أحدث صاروخ روسي من طراز "إر في في- إم دي2"، والذي تم الكشف عنه لأول مرة، وهو أليكسي إليسين، رئيس قسم تصميم الصواريخ في "مكتب تصميم وبناء آليات "فيمبل" الحكومي يحمل إسم "توروبوف".
وحول ما نشرته بعض وكالات الإعلام الروسية حول تصنيع صاروخ من الجيل الجديد، لم يتم الكشف عن الكثر من المعلومات حوله، قال إليسين لمراسل "سبوتنيك": "نعم بالتأكيد. أنتم محظوظون لأنكم أوائل من شاهد صاروخنا الذي يعرض في المعرض لأول مرة".
وتابع إليسين موضحا: "لدينا هنا صاروخ جو-جو قصير المدى "إر في في- إم دي2"، مصمم خصيصًا لمقاتلة (سو-57 إي) متعددة
الوظائف".
وأشار إليسين إلى أنه "في مرحلة تطوير المنتج الجديد، تم تكليف للمصممين المهمة بإنشاء سلاح عالمي، يمكن وضعه سواء داخل جسم الطائرة أو تعليقه خارجا".
وتابع المبتكر: "الحقيقة هي أن وضع الصاروخ داخل جسم الطائرة يوفر أفضل أداء طيران لحامله. أي أنه يقلل مقاومة الهواء ويزيد من القدرة على المناورة ويساهم في استخدام أكثر سرية لاسخدام الصاروخ".
وبين إليسين أنه، "بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام، لأول مرة على صاروخ من هذه الفئة، نظام توجيه بالقصور الذاتي ذو تصحيح لاسلكي ورأس صاروخ موجه حراريا. يسمح ذلك للطيار بإطلاق صاروخ باتجاه هدف جوي، وبعد ذلك يدخل مسار الرحلة ويلتقط الهدف بنفسه. وبعد إطلاق الصاروخ، يتمتع الطيار بفرصة الالتفاف (المناورة) بعيدًا عن الهدف من أجل الخروج من منطقة الهجوم المحتملة من قبل العدو".
وأشار إليسين إلى أنه "على الرغم من تشابه مظهر صاروخ "إر في في- إم دي2" مع نسخته السابقة، إلا أنه منتج جديد تمامًا مع "حشوة" إلكترونية جديدة، مع احتفاظه بجميع المزايا، تمت زيادة المدى الأقصى للصاروخ إلى 50 كم".
وفي رده على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول مدى قدرة الصاروخ على المناورة وكيف يتم تحقيق ذلك، قال إليسين، إن "السمة المميزة الرئيسية لـ"إر في في- إم دي2" هي القدرة على الدوران 180 درجة بعد الإطلاق".
وتابع المبتكر: "يتم تحقيق ذلك من خلال التحكم الديناميكي بالغاز. يمكن إجراء البحث عن هدف بطرق مختلفة، اعتمادًا على نوع الطائرة وقدراتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الكشف عن الهدف من الأرض عن طريق الاستطلاع. وهذا يعني أن الشيء الرئيسي هو توفير تحديد الهدف للصاروخ، وبعد ذلك يمكن أن يستدير في الاتجاه المعاكس".
وحول استفسار مراسل "سبوتنيك"، عن آلية التحكم بالصاروخ، حيث من المعتاد أن يكون الطيار مسؤولاً عن ضمان الحصول على الهدف بواسطة الصاروخ، وبعد ذلك يقوم الطيار بإطلاقه، لكن في هذه الحالية، يطلق الطيار الصاروخ ببساطة إلى القطاع الذي يوجد فيه الهدف، وسيقوم الصاروخ بباقي المهمة، قال إليسيني:
"نعم تماما، كقاعدة عامة، يتم توجيه الصاروخ أولاً نحو الهدف ويتم إطلاقه بعد التقاط الهدف. أما هذا الصاروخ، بما في ذلك عند وضعه داخل جسم الطائرة، وهو اتجاه حديث في صناعة الطائرات، فبعد إطلاقه يقوم بمحاكاة لمسار طيران هدف جوي للعدو ويلتقطه. إن هذه الخاصية هي التي تسمح لـ"إر في في- إم دي2" بالدوران بزاوية 180 درجة".
وتابع المبتكر موضحا أن الصاروخ "يتنبأ بمسار الهدف وتلتقطه من خلال رأس الصاروخ الموجه. إن هذا الجيل الجديد (من الصواريخ) يختلف عن الأجيال السابقة".