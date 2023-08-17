https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تطالب-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بوقف-القتال-في-جنوب-دارفور-1080184776.html
أمريكا تطالب الجيش السوداني والدعم السريع بوقف القتال في جنوب دارفور
أمريكا تطالب الجيش السوداني والدعم السريع بوقف القتال في جنوب دارفور
أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في نيالا عاصمة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T20:06+0000
2023-08-17T20:06+0000
2023-08-17T20:06+0000
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة".وأكد البيان ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.وشدد على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان.كما دعا البيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا بجنوب دارفور.وتصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، هذا الأسبوع ما أدى إلى سقوط وجرح عدد من المدنيين ونزوح الآلاف من السكان.وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن "العنف شرد نحو 20 ألف شخص في العديد من الأحياء المحيطة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور"، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجنوب دارفور".وأعرب البيان عن أسف الأمم المتحدة لأن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرق دارفور إلى مدينة نيالا، وذلك وفقا للتقارير الأولية الواردة من المنظمة الدولية للهجرة.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الأمم-المتحدة-العنف-في-دارفور-أدى-إلى-نزوح-نحو-20-ألف-سوداني-من-نيالا-1080083193.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تطالب الجيش السوداني والدعم السريع بوقف القتال في جنوب دارفور
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أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وقالت
الخارجية الأمريكية في بيان: "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة".
وأكد البيان ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.
وشدد على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان.
كما دعا البيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا
بجنوب دارفور.
وتصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، هذا الأسبوع ما أدى إلى سقوط وجرح عدد من المدنيين ونزوح الآلاف من السكان.
وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له
، إن "العنف شرد نحو 20 ألف شخص في العديد من الأحياء المحيطة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور"، مؤكدا أنه يراقب الوضع عن كثب، ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجنوب دارفور".
وأعرب البيان عن أسف الأمم المتحدة لأن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرق دارفور إلى مدينة نيالا، وذلك وفقا للتقارير الأولية الواردة من المنظمة الدولية للهجرة.