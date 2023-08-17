https://sputnikarabic.ae/20230817/إيران-تدشن-أحدث-وأدق-قمر-صناعي-محلي-باسم-بارس-3-1080168142.html

إيران تدشن "أحدث وأدق" قمر صناعي محلي باسم "بارس 3"

إيران تدشن "أحدث وأدق" قمر صناعي محلي باسم "بارس 3"

قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، اليوم الخميس، إن منظمة الفضاء الإيرانية قد اتخذت خطوة مهمة للغاية في مجال تصميم وبناء أقمار صناعية للاستشعار بدقة... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة تسنيم، ظهر اليوم الخميس، عن حسن سالارية أن إيران شرعت رسميا في تصميم وبناء مشروعين مهمين باسم القمر الصناعي "بارس 2 و بارس 3"، وأن الأخير هو الأحدث والأكثر دقة وسيتم الكشف عنه في المستقبل القريب.وجاءت تصريحات رئيس منظمة الفضاء الإيراني خلال مراسم إطلاق خدمة أخبار تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن بلاده قدمت ​​وعودا في السابق بشأن بناء أقمار صناعية عالية الدقة، وأن إيران تدشن، اليوم، القمر الصناعي "بارس 3"، مضيفا أن "بارس 2 " هو مشروع لبناء قمر صناعي للاستشعار بدقة تصوير تصل إلى 4 أمتار، وقد بدأت عملية تصميمه وبنائه.وقال المسؤول الإيراني:وفي السياق نفسه، كشف وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230802/المرتبة-التاسعة-عالميا-ما-الأقمار-الصناعية-التي-أطلقتها-إيران-حتى-الآن؟-1079713859.html

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