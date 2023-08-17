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اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس
اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس
أعلنت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) "سبيكتور" كجزء من قضية جنائية للتجسس. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T19:05+0000
2023-08-17T19:05+0000
روسيا
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وقالت المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور أي إم".وبموجب مادة "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.
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روسيا

اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس

19:05 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزارة العدل الروسية
وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) "سبيكتور" كجزء من قضية جنائية للتجسس.
وقالت المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور أي إم".

بسبب سرية القضية، لم يتم الكشف عن التفاصيل حولها.

وبموجب مادة "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.
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قبل ذلك، في المملكة المتحدة في فبراير/ شباط من هذا العام، تم اعتقال ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.
وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.
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