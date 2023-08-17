https://sputnikarabic.ae/20230817/اعتقال-مواطن-أجنبي-في-موسكو-بتهمة-التجسس-1080183983.html
اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس
اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس
أعلنت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) "سبيكتور" كجزء من قضية جنائية للتجسس. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T19:05+0000
2023-08-17T19:05+0000
2023-08-17T19:05+0000
روسيا
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وقالت المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور أي إم".وبموجب مادة "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-الموساد-يكشف-فحوى-آخر-رسالة-للجاسوس-إيلي-كوهين-قبل-سقوطه-في-يد-السوريين-1071118366.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس
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أعلنت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) "سبيكتور" كجزء من قضية جنائية للتجسس.
وقالت المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور أي إم".
بسبب سرية القضية، لم يتم الكشف عن التفاصيل حولها.
وبموجب مادة "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.
12 ديسمبر 2022, 11:40 GMT
قبل ذلك، في المملكة المتحدة في فبراير/ شباط من هذا العام، تم اعتقال ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.
وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.
وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر
وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.