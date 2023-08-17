https://sputnikarabic.ae/20230817/البنتاغون-كييف-تزودنا-بتقارير-حول-استخدام-القذائف-العنقودية-1080185515.html
البنتاغون: كييف تزودنا بتقارير حول استخدام القذائف العنقودية
البنتاغون: كييف تزودنا بتقارير حول استخدام القذائف العنقودية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن "أوكرانيا تنقل معلومات إلى الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المناسب للذخائر العنقودية... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T21:01+0000
2023-08-17T21:01+0000
2023-08-17T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال رايدر للصحفيين اليوم الخميس: "كل شيء يشير إلى أن الأوكرانيين يستخدمون هذه الذخائر وفقا لالتزاماتهم بشكل صحيح بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا لذلك لا توجد مخاوف من جانبنا".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو/ تموز عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف. وأكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.وأكدت السفارة الروسية في واشنطن، في 14 يوليو أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.وجاء في بيان السفارة: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية".وأشار البيان إلى أن "كل من يتابع تطورات الصراع يعلم أن كييف تستخدم المساعدات الأمريكية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا وقتل أكبر عدد ممكن من الروس".وفي هذه الحالة، ستكون ألغامًا تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع، كما عارض الكونغرس الأمريكي إمداد أوكرانيا بهذه الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-واشنطن-ترتكب-جريمة-حرب-بتزويد-أوكرانيا-بالقنابل-العنقودية--1079901732.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: كييف تزودنا بتقارير حول استخدام القذائف العنقودية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن "أوكرانيا تنقل معلومات إلى الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المناسب للذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة".
وقال رايدر للصحفيين اليوم الخميس: "كل شيء يشير إلى أن الأوكرانيين يستخدمون هذه الذخائر وفقا لالتزاماتهم بشكل صحيح بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا لذلك لا توجد مخاوف من جانبنا".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو/ تموز عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف. وأكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
وأكدت السفارة الروسية في واشنطن، في 14 يوليو أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.
وجاء في بيان السفارة: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية".
وأشار البيان إلى أن "كل من يتابع تطورات الصراع يعلم أن كييف تستخدم المساعدات الأمريكية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا وقتل أكبر عدد ممكن من الروس".
الذخائر العنقودية غير مزودة بأجهزة التدمير الذاتي، وبحسب الجيش الأمريكي، فإن من 5% إلى 14% من هذه الذخيرة قد لا تنفجر على الإطلاق، حيث أنها كانت مخزنة في المستودعات منذ فترة طويلة.
وفي هذه الحالة
، ستكون ألغامًا تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع، كما عارض الكونغرس الأمريكي إمداد أوكرانيا بهذه الأسلحة.