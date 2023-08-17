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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-الولايات-المتحدة-سئمت-من-ضخ-أموال-طائلة-في-نظام-كييف-1080154666.html
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق: الولايات المتحدة سئمت من ضخ أموال طائلة في نظام كييف
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق: الولايات المتحدة سئمت من ضخ أموال طائلة في نظام كييف
صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف ، بأن واشنطن سئمت من ضخ أموال ضخمة في نظام كييف، وسوف سنفذ صنبور الدعم قريبًا. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T07:27+0000
2023-08-17T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال نيكولاي أزاروف: "لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف. سوف ينفذ الصنبور قريبًا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تمامًا".وقال أزاروف: "لا يوجد شخص عادي واحد يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى. نعم ، هذا هراء".وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت كينيدي جونيور إن الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا بلغ 113 مليار دولار، مع فقدان ملايين الأمريكيين إمكانية الحصول على قسائم الطعام والتأمين الصحي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230817/صحيفة-بولندا-تستعد-للحرب-بسبب-الهزيمة-الوشيكة-لأوكرانية-1080152710.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق: الولايات المتحدة سئمت من ضخ أموال طائلة في نظام كييف

07:27 GMT 17.08.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف ، بأن واشنطن سئمت من ضخ أموال ضخمة في نظام كييف، وسوف سنفذ صنبور الدعم قريبًا.
وقال نيكولاي أزاروف: "لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف. سوف ينفذ الصنبور قريبًا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تمامًا".

وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة، حيث لا توجد أسلحة أو مال ولا معدات استطلاع. إنهم يعتمدون تماما على الغرب، على عكس القوات المسلحة الروسية".

وقال أزاروف: "لا يوجد شخص عادي واحد يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى. نعم ، هذا هراء".
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
صحيفة: بولندا تستعد للحرب بسبب الهزيمة الوشيكة لأوكرانية
04:56 GMT
وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت كينيدي جونيور إن الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا بلغ 113 مليار دولار، مع فقدان ملايين الأمريكيين إمكانية الحصول على قسائم الطعام والتأمين الصحي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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