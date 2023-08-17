https://sputnikarabic.ae/20230817/شركة-روسية-تبتكر-درعا-عسكريا-خفيا-لا-ترصده-المناظير-الحرارية-1080170311.html

شركة روسية تبتكر درعا عسكريا "خفيا" لا ترصده المناظير الحرارية

شركة روسية تبتكر درعا عسكريا "خفيا" لا ترصده المناظير الحرارية

طور مشغلو الشركة العلمية للأكاديمية العسكرية الروسية للإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية مادة خاصة من ثلاث طبقات، يمكن للرأس من خلالها إخفاء صورة الجندي... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T12:26+0000

2023-08-17T12:26+0000

2023-08-17T12:27+0000

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

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وقدم المشغلون اليوم الخميس منتجهم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري للمنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا- 2023".وقالت الشركة لـ"سبوتنيك": "تم تطوير رداء للجندي وتقييمه تجريبيًا، مما يجعل من الممكن إخفاء أثره تمامًا عن تشغيل أجهزة التصوير الحراري أو الطائرات بدون طيار بكاميرات التصوير الحراري".إلى جانب ذلك، تم تطوير غطاء محرك السيارة مع نظارات واقية خاصة محمية من معدات استطلاع التصوير الحراري سيسمح استخدامها للجندي بإجراء عمليات المراقبة والقنص دون أن يلاحظه أحد.وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

https://sputnikarabic.ae/20230724/درع-روسي-لا-يقهر-يحبط-الأوكرانيين-ويجبرهم-على-التصويب-إلى-الرأس-فيديو-1079351547.html

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