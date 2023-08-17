عربي
فيصل بن فرحان يعلن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230817/شركة-روسية-تبتكر-درعا-عسكريا-خفيا-لا-ترصده-المناظير-الحرارية-1080170311.html
شركة روسية تبتكر درعا عسكريا "خفيا" لا ترصده المناظير الحرارية
شركة روسية تبتكر درعا عسكريا "خفيا" لا ترصده المناظير الحرارية
طور مشغلو الشركة العلمية للأكاديمية العسكرية الروسية للإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية مادة خاصة من ثلاث طبقات، يمكن للرأس من خلالها إخفاء صورة الجندي... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T12:26+0000
2023-08-17T12:27+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/11/1080170085_0:85:1768:1080_1920x0_80_0_0_6ca46531511537299745b816d6d41d46.jpg
وقدم المشغلون اليوم الخميس منتجهم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري للمنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا- 2023".وقالت الشركة لـ"سبوتنيك": "تم تطوير رداء للجندي وتقييمه تجريبيًا، مما يجعل من الممكن إخفاء أثره تمامًا عن تشغيل أجهزة التصوير الحراري أو الطائرات بدون طيار بكاميرات التصوير الحراري".إلى جانب ذلك، تم تطوير غطاء محرك السيارة مع نظارات واقية خاصة محمية من معدات استطلاع التصوير الحراري سيسمح استخدامها للجندي بإجراء عمليات المراقبة والقنص دون أن يلاحظه أحد.وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
https://sputnikarabic.ae/20230724/درع-روسي-لا-يقهر-يحبط-الأوكرانيين-ويجبرهم-على-التصويب-إلى-الرأس-فيديو-1079351547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/11/1080170085_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_f70d4fcec302a3fbc33f8a84580bf033.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

شركة روسية تبتكر درعا عسكريا "خفيا" لا ترصده المناظير الحرارية

12:26 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 17.08.2023)
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© ЦОС ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
طور مشغلو الشركة العلمية للأكاديمية العسكرية الروسية للإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية مادة خاصة من ثلاث طبقات، يمكن للرأس من خلالها إخفاء صورة الجندي الحرارية تمامًا من رصد أجهزة التصوير الحراري.
وقدم المشغلون اليوم الخميس منتجهم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري للمنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا- 2023".
وقالت الشركة لـ"سبوتنيك": "تم تطوير رداء للجندي وتقييمه تجريبيًا، مما يجعل من الممكن إخفاء أثره تمامًا عن تشغيل أجهزة التصوير الحراري أو الطائرات بدون طيار بكاميرات التصوير الحراري".

وتجدر الإشارة إلى أن المادة تتكون من ثلاث طبقات، داخلية، تعكس الأشعة تحت الحمراء من جسم المستخدم، ومتوسطة، مهمتها امتصاص الأشعة تحت الحمراء، والخارجية التي تعكس الأشعة تحت الحمراء من البيئة المحيطة.

جندي روسي يؤدي مهامه بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
24 يوليو, 12:32 GMT
إلى جانب ذلك، تم تطوير غطاء محرك السيارة مع نظارات واقية خاصة محمية من معدات استطلاع التصوير الحراري سيسمح استخدامها للجندي بإجراء عمليات المراقبة والقنص دون أن يلاحظه أحد.
وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала