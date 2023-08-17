https://sputnikarabic.ae/20230817/قرار-رئاسي-بشأن-محافظ-البنك-المركزي-المصري-1080183821.html
قرار رئاسي بشأن محافظ البنك المركزي المصري
قرار رئاسي بشأن محافظ البنك المركزي المصري
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرار جمهوريا بتجديد تكليف، حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T18:36+0000
2023-08-17T18:36+0000
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وحسب بوابة "الأهرام"، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 346 لسنة 2023، والذي نص على تجديد تكليف محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس/ آب 2023.وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022.وحسن عبد الله هو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.وتولى حسن عبد الله مسؤولية محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر والذي قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبد الله العديد من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك الخاضعة لقانون القطاع المصرفي المصري، ودعم الاقتصاد وتيسير عملية الاستيراد، ومنع تهريب العملة خارج القطاع.كما أصدر البنك قواعد إنشاء البنوك الرقمية، وأتاح للبنوك البدء في إنشائها بجانب العمل على دعم الشمول المالي، وتسريع إدخال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/محافظ-المركزي-المصري-لن-نتردد-في-استخدام-السياسة-النقدية-للوصول-إلى-كبح-التضخم-1075905226.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
قرار رئاسي بشأن محافظ البنك المركزي المصري
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرار جمهوريا بتجديد تكليف، حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام.
وحسب بوابة
"الأهرام"، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 346 لسنة 2023، والذي نص على تجديد تكليف محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس/ آب 2023.
وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022.
وحسن عبد الله هو المحافظ الـ 16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.
وتولى حسن عبد الله مسؤولية محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر
والذي قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك، وتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبد الله
العديد من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك الخاضعة لقانون القطاع المصرفي المصري، ودعم الاقتصاد وتيسير عملية الاستيراد، ومنع تهريب العملة خارج القطاع.
كما أصدر البنك قواعد إنشاء البنوك الرقمية، وأتاح للبنوك البدء في إنشائها بجانب العمل على دعم الشمول المالي، وتسريع إدخال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية المختلفة.