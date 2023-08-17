عربي
وزير الخارجية الإيراني: رئيسي يعتزم زيارة السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230817/ماليزيا-لحظة-تحطم-طائرة-خاصة-على-طريق-سريع-ومقتل-10-أشخاص-1080173155.html
ماليزيا.. لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع ومقتل 10 أشخاص
ماليزيا.. لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع ومقتل 10 أشخاص
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T13:55+0000
2023-08-17T13:55+0000
مجتمع
منوعات
أخبار ماليزيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104556/01/1045560171_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8d8944add3dec380659f6f3dcc72373.jpg
وقالت شبكة الطيران المدني الماليزية إن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.وأظهر مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.وقال حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: "الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط".
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104556/01/1045560171_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_9c913e09d4f7c5a4cf68e2ddb998f8d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
منوعات, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

ماليزيا.. لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع ومقتل 10 أشخاص

13:55 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / Asif Hassanالفريق الأمني يتفقد موقع تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020
الفريق الأمني يتفقد موقع تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص A - 320 بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / Asif Hassan
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.
وقالت شبكة الطيران المدني الماليزية إن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.
وأظهر مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.
وقال حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: "الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала