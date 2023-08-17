ماليزيا.. لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع ومقتل 10 أشخاص
© AFP 2023 / Asif Hassanالفريق الأمني يتفقد موقع تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كارتشي، 22 مايو 2020
© AFP 2023 / Asif Hassan
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع بولاية سيلانجور في ماليزيا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.
وقالت شبكة الطيران المدني الماليزية إن ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها. وقالت الشرطة إن القتيلين الأخيرين كانا على الطريق السريع لدى تحطم الطائرة.
🇲🇾 | EN VIDEO: Una avioneta privada se estrelló en una autopista cerca de Shah Alam, en Selangor dejando al menos 10 personas muertas. pic.twitter.com/G0tfzWAsFS— Noti OccidenteSV (@NOccidente23046) August 17, 2023
وأظهر مقطع مصور، لحظة سقوط الطائرة التي تحولت إلى كتلة نارية متدحرجة على الطريق.
"La aeronave, que ya había recibido autorización para descender, no hizo ninguna llamada de emergencia. El avión estaba a dos minutos de aterrizar", dijo el jefe de Policía de Selangor, Hussein Omar Khan. pic.twitter.com/l4cHnSIk8d— El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) August 17, 2023
وقال حسين عمر خان قائد شرطة سيلانجور: "الطائرة التي تم السماح لها بالفعل بالهبوط لم تجر أي مكالمات طوارئ. كانت الطائرة على بعد دقيقتين من الهبوط".