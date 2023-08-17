https://sputnikarabic.ae/20230817/مسؤول-إسرائيلي-بارز-جيشنا-جاهز-لأي-تحد-في-الشهرين-المقبلين-1080160814.html

مسؤول إسرائيلي بارز: جيشنا جاهز لأي تحد في الشهرين المقبلين

مسؤول إسرائيلي بارز: جيشنا جاهز لأي تحد في الشهرين المقبلين

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يتابع وضع وكفاءة الجيش الإسرائيلي باستمرار. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T08:43+0000

2023-08-17T08:43+0000

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مصدر سياسي بارز، أن نتنياهو يطلع، دوما، على كفاءة وقوة الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية ما تردد من أنباء من أنه لا يطلع على حالة الجيش وقواته وضباطه خلال الفترة الماضية.وأكد المصدر ـ لم تذكر الصحيفة أسمه أو كنيته ـ أن الجيش الإسرائيلي جاهز حاليا لأي نشاط عمليات على الأقل خلال الأشهر الحالية، وأن نتنياهو يتابع باستمرار ويطلع على تقارير دورية خاصة بحالة الجيش. وأشار المسؤول السياسي إلى أنه على المدى الطويل قد يكون هناك ضعف في كفاءة الجيش الإسرائيلي، في حال استمر هؤلاء الضباط والجنود الذين توقفوا عن الحضور إلى التدريب.ويشار إلى أن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي قد حذر وبقوة، يوم السبت الماضي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، عن الجنرال العسكري الإسرائيلي، أن وشدد قائد سلاح الجو الإسرائيلي على أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".وهو ما استدعى إلى عقد نتنياهو اجتماع عاجل مع رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، فضلا عن عقد لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي إلى عقد اجتماع سري، امس الأربعاء، حذر خلاله كبار الضباط من تضرر الجيش الإسرائيلي ومستقبل البلاد من تصريحات قائد سلاح الجو والخاصة بـ"كفاءة" الجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-رئيس-الأركان-الأمريكي-يزور-تل-أبيب-لبحث-أزمة-كفاءة-الجيش-الإسرائيلي-وتأثيرها-على-واشنطن-1080144237.html

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