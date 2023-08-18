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https://sputnikarabic.ae/20230818/الأونروا-تعلق-جميع-خدماتها-في-مخيم-عين-الحلوة-للاجئين-الفلسطينيين-1080195122.html
"الأونروا" تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين
قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان،... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:00+0000
2023-08-18T11:00+0000
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صيدا - سبوتنيك. وأكدت "الأونروا" في بيانها، أنها "لا تتسامح مع الأعمال التي تنتهك حرمة وحياد منشآتها".وقالت: "من غير المحتمل أن تكون هذه المدارس متاحة لـ 3200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد؛ نظرًا للانتهاكات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بها".وجددت "الأونروا" في بيانها، دعوتها إلى الجهات المسلحة "لإخلاء منشآتها على الفور، لضمان إيصال المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها إلى اللاجئين الفلسطينيين، دون عوائق".ودفعت الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في 29 تموز/ يوليو الماضي، عددًا من سكان المخيم للنزوح باتجاه مدينة صيدا المجاورة.وقامت وكالة "الأونروا" ومؤسسات أهلية لبنانية وفلسطينية، بنقل العائلات النازحة من المخيم، إلى تجمعات في مدينة صيدا.وقالت الوكالة في وقت سابق، إن مدرستين تتبعان لها تعرضتا لأضرار نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة.ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم، خلال الأعوام الماضية، آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230807/وقفة-في-غزة-احتجاجا-على-تقليص-مساعدات-الأونروا-للفلسطينيين-فيديو-وصور-1079858118.html
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منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

"الأونروا" تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

11:00 GMT 18.08.2023
© Sputnikتظاهرات سابقة في قطاع غزة ضد تقليص خدمات وكالة الأونروا
تظاهرات سابقة في قطاع غزة ضد تقليص خدمات وكالة الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
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قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بدءًا من الساعة 11 والنصف صباحًا؛ وذلك احتجاجًا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم، بما في ذلك المدارس.
صيدا - سبوتنيك. وأكدت "الأونروا" في بيانها، أنها "لا تتسامح مع الأعمال التي تنتهك حرمة وحياد منشآتها".
وقالت: "من غير المحتمل أن تكون هذه المدارس متاحة لـ 3200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد؛ نظرًا للانتهاكات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بها".
وجددت "الأونروا" في بيانها، دعوتها إلى الجهات المسلحة "لإخلاء منشآتها على الفور، لضمان إيصال المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها إلى اللاجئين الفلسطينيين، دون عوائق".
وقفة في غزة احتجاجاً على تقليص مساعدات الأونروا للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
وقفة في غزة احتجاجا على تقليص مساعدات الأونروا للفلسطينيين... فيديو وصور
7 أغسطس, 14:50 GMT
ودفعت الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في 29 تموز/ يوليو الماضي، عددًا من سكان المخيم للنزوح باتجاه مدينة صيدا المجاورة.
وقامت وكالة "الأونروا" ومؤسسات أهلية لبنانية وفلسطينية، بنقل العائلات النازحة من المخيم، إلى تجمعات في مدينة صيدا.
وقالت الوكالة في وقت سابق، إن مدرستين تتبعان لها تعرضتا لأضرار نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة.
ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم، خلال الأعوام الماضية، آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
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