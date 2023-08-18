https://sputnikarabic.ae/20230818/الأونروا-تعلق-جميع-خدماتها-في-مخيم-عين-الحلوة-للاجئين-الفلسطينيين-1080195122.html

"الأونروا" تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

"الأونروا" تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان،... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T11:00+0000

2023-08-18T11:00+0000

2023-08-18T11:00+0000

منظمة الأمم المتحدة

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077821897_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_a6659ec6d1605d887e23a8708fd2c3fd.jpg

صيدا - سبوتنيك. وأكدت "الأونروا" في بيانها، أنها "لا تتسامح مع الأعمال التي تنتهك حرمة وحياد منشآتها".وقالت: "من غير المحتمل أن تكون هذه المدارس متاحة لـ 3200 طفل في بداية العام الدراسي الجديد؛ نظرًا للانتهاكات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بها".وجددت "الأونروا" في بيانها، دعوتها إلى الجهات المسلحة "لإخلاء منشآتها على الفور، لضمان إيصال المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها إلى اللاجئين الفلسطينيين، دون عوائق".ودفعت الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في 29 تموز/ يوليو الماضي، عددًا من سكان المخيم للنزوح باتجاه مدينة صيدا المجاورة.وقامت وكالة "الأونروا" ومؤسسات أهلية لبنانية وفلسطينية، بنقل العائلات النازحة من المخيم، إلى تجمعات في مدينة صيدا.وقالت الوكالة في وقت سابق، إن مدرستين تتبعان لها تعرضتا لأضرار نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة.ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم، خلال الأعوام الماضية، آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230807/وقفة-في-غزة-احتجاجا-على-تقليص-مساعدات-الأونروا-للفلسطينيين-فيديو-وصور-1079858118.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار