https://sputnikarabic.ae/20230818/الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-مفاوضات-سد-النهضة-خلال-زيارته-إلى-إثيوبيا-1080209620.html
الرئيس الإماراتي يعلق على مفاوضات سد النهضة خلال زيارته إلى إثيوبيا
الرئيس الإماراتي يعلق على مفاوضات سد النهضة خلال زيارته إلى إثيوبيا
أكّد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى الإمارات، كونها تستضيف مقر منظمة الوحدة الأفريقية، ولها ثقل كبير في... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:02+0000
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2023-08-18T20:02+0000
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جاء ذلك خلال زيارة رئيس الإمارات إلى إثيوبيا، اليوم الجمعة، ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأشارت الوكالة إلى أن "جلسة المحادثات بين الجانبين شهدت التطرق إلى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، ورحب محمد بن زايد بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا أخيرا، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معربا عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات، إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة، وفقا للوكالة .من ناحيته، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، "تعطي دفعا قويا لمسار تطور العلاقات بين البلدين"، معربا عن "اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما".يشار إلى أنه، في شهر يوليو/ تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وأجرى السيسي وآبي أحمد، نقاشًا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.كما اتفق الزعيمان على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق، خلال 4 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230805/السيسي-يعقد-لقاءا-أخويا-مع-الرئيس-الإماراتي-في-العلمين-1079812237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإماراتي يعلق على مفاوضات سد النهضة خلال زيارته إلى إثيوبيا
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أكّد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى الإمارات، كونها تستضيف مقر منظمة الوحدة الأفريقية، ولها ثقل كبير في القارة، ولها دور مهم في معادلة الأمن الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي".
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الإمارات إلى إثيوبيا، اليوم الجمعة، ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
وأشارت الوكالة إلى أن "جلسة المحادثات بين الجانبين شهدت التطرق إلى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، ورحب محمد بن زايد بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا أخيرا، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معربا عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات، إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة، وفقا للوكالة .
من ناحيته، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، "تعطي دفعا قويا لمسار تطور العلاقات بين البلدين"، معربا عن "اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما".
يشار إلى أنه، في شهر يوليو/ تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء بمفاوضات "عاجلة"
للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وأجرى السيسي
وآبي أحمد، نقاشًا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
كما اتفق الزعيمان على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق، خلال 4 أشهر.