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السيسي يعقد "لقاء أخويا" مع الرئيس الإماراتي في العلمين
السيسي يعقد "لقاء أخويا" مع الرئيس الإماراتي في العلمين
جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاء وديً في إحدى مدن الساحل الشمالي المصري. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T12:34+0000
2023-08-05T12:59+0000
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وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن اللقاء أكد "قوة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار".وأضاف البيان: "الرئيسان المصري والإماراتي بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم".وتابع بيان الرئاسة المصرية أن "الرئيسين المصري والإماراتي، عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي".
https://sputnikarabic.ae/20221108/ابن-زايد-والسيسي-يوقعان-اتفاقا-لإنشاء-أحد-أكبر-مشاريع-طاقة-الرياح-في-مصر-بقدرة-10-غيغاواط-1069933276.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

السيسي يعقد "لقاء أخويا" مع الرئيس الإماراتي في العلمين

12:34 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 05.08.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBالرئيسان الإماراتي والمصري، الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي
الرئيسان الإماراتي والمصري، الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الرئيسان الإماراتي والمصري، الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاء وديً في إحدى مدن الساحل الشمالي المصري.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن اللقاء أكد "قوة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار".
وأضاف البيان: "الرئيسان المصري والإماراتي بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم".
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وتابع بيان الرئاسة المصرية أن "الرئيسين المصري والإماراتي، عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي".
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