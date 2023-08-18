https://sputnikarabic.ae/20230818/تدريبات-روسية-وصينية-مشتركة-في-المحيط-الهادئ--فيديو-1080189569.html
تدريبات روسية وصينية مشتركة في المحيط الهادئ ... فيديو
تدريبات روسية وصينية مشتركة في المحيط الهادئ ... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية الصينية أجرت تدريبات على التزود بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل، وذلك خلال مهام... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T06:37+0000
2023-08-18T06:37+0000
2023-08-18T06:37+0000
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وأضافت الدفاع الروسية: "في بحر الصين الشرقي، تم إجراء تمرين لتجديد إمدادات المياه والوقود عن طريق السفن من سفن الدعم، ونقل البضائع أثناء التنقل بطريقة عرضية".وقالت الدفاع: "تعمل مفرزة من السفن التابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني في بحر الصين الشرقي، وقد قطعت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات".وتابعت: "خلال هذه الفترة، أجرى بحارة البلدين تدريبات ضد الغواصات، وصدوا غارة جوية معادية، وأجروا تدريبات على الإنقاذ البحري، وحسنوا مهارات إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبترعلى سطح السفن الحربية".وتضم القوة المشتركة السفن الروسية الحربية، "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطي "بيتشينغا".ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية، المدمرتان "غويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230613/سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-تدمر-غواصة-العدو-في-بحر-اليابان-وبحر-أوخوتسك-فيديو-1078040010.html
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سلاح روسيا, العالم, روسيا, الصين
سلاح روسيا, العالم, روسيا, الصين
تدريبات روسية وصينية مشتركة في المحيط الهادئ ... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية الصينية أجرت تدريبات على التزود بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل، وذلك خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.
وأضافت الدفاع الروسية: "في بحر الصين الشرقي، تم إجراء تمرين لتجديد إمدادات المياه والوقود عن طريق السفن من سفن الدعم، ونقل البضائع أثناء التنقل بطريقة عرضية".
وقالت الدفاع: "تعمل مفرزة من السفن التابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني في بحر الصين الشرقي، وقد قطعت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات".
وتابعت: "خلال هذه الفترة، أجرى بحارة البلدين تدريبات ضد الغواصات، وصدوا غارة جوية معادية، وأجروا تدريبات على الإنقاذ البحري، وحسنوا مهارات إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبترعلى سطح السفن الحربية".
وتضم القوة المشتركة السفن الروسية الحربية، "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطي "بيتشينغا".
ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية، المدمرتان "غويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".
وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.
وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.