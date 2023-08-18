https://sputnikarabic.ae/20230818/خبير-هناك-رغبة-عالمية-للكثير-من-الدول-للخروج-من-الفلك-الأمريكي-وهذه-رسائل-آرميا-2023-1080198893.html
خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا 2023
خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا 2023
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T12:46+0000
2023-08-18T12:46+0000
2023-08-18T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل أرميا 2023
خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل أرميا 2023
أوكرانيا تتهم الغرب بتزويدها بأسلحة خردة وهي سبب فشل الهجوم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، الدكتور فراس شبول لبرنامجنا:منتدى آرميا 2023 للدفاعات ومشاركة لدول كبرى عالمية وعربية. وعن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:تحركات عسكرية أمريكية في العراق واجتماع أمني في واشنطن بمخرجات عديدة. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي في حديثه معنا:صفقة عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها البيت الأبيض وعنوانها أرو الإسرائيلية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا 2023
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
أوكرانيا تتهم الغرب بتزويدها بأسلحة خردة وهي سبب فشل الهجوم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، الدكتور فراس شبول لبرنامجنا:
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ومن خلال الإعلام الغربي حاولت أن تضع روسيا موضع المنكسر والخاسر في هذا الصراع، ولكن في حقيقة الأمر روسيا دولة عظمى ولا يمكن هزيمتها بسهولة كما يحاول الغرب تصوير أن موسكو تسعى جاهدة للجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا كله افتراء غربي وكذب تخدع به واشنطن والناتو العالم وتحاول أن تغطي على فشلها في أوكرانيا والفضيحة المخزية والأسلحة التي تم دعم أوكرانيا بها هي أسلحة غربية قديمة لا يمكنها مواجهة الأسلحة والمعدات الروسية المتطورة وهذا واقع لايمكن إخفاؤه.
منتدى آرميا 2023 للدفاعات ومشاركة لدول كبرى عالمية وعربية. وعن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:
إن هذه المشاركة الواسعة من قبل دول كبيرة مثل الصين، كوريا الشمالية وإيران ودول أخرى تشير إلى مسألة غاية في الأهمية وهي أنه هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا وهذه الدول تريد أن تخرج من العباءة الأمريكية والهيمنة الغربية خصوصا بمجال الأسلحة لأن الدول التي تمتلك الأسلحة الكبيرة والمتطورة تكون قراراتها مستقلة وسيادية وتستطيع الدفاع عن أراضيها بكل جدارة وثقة وروسيا قدمت تسهيلات كبيرة في صفقات السلاح بالإضافة إلى التقنية العسكرية الروسية المتطورة والتي فاقت الغرب بكثير.
تحركات عسكرية أمريكية في العراق واجتماع أمني في واشنطن بمخرجات عديدة. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي في حديثه معنا:
إن مخرجات الاجتماع الأمني الذي جرى في واشنطن جاءت بشكل ممتاز والفريق العراقي قسم إلى فريقيين أحدهما استخبراتي والآخر فني وجانب سياسي والكثير من طلبات الجانب العراقي وبنسبة 90% تحققت تماما، المعدات الأمريكية كانت أدوات قديمة يعاد نشرها من جديد والعراق بعيد تماما عن أي تحرك عسكري أمريكي وهم يدعمون قواتهم في الخليج ومضيق هرمز بحسب تعبيرهم لحماية قواتهم ومصالحهم هناك.
صفقة عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها البيت الأبيض وعنوانها أرو الإسرائيلية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير لبرنامجنا:
الموافقة الإسرائيلية الأمريكية على منظومة الدفاع الصاروخية أرو 3 لألمانيا وهي أكبر صفقة عسكرية بتاريخ إسرائيل لأن ثمنها يزيد عن ثلاثة ونصف مليار دولار وهذه الصفقة تأتي في إطار المقترح الألماني الذي أطلقت عليه برلين اسم - درع السماء.
التفاصيل في الملف الصوتي...