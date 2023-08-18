https://sputnikarabic.ae/20230818/خبير-هناك-رغبة-عالمية-للكثير-من-الدول-للخروج-من-الفلك-الأمريكي-وهذه-رسائل-آرميا-2023-1080198893.html

خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا 2023

خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل آرميا 2023

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T12:46+0000

2023-08-18T12:46+0000

2023-08-18T12:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل أرميا 2023 خبير: هناك رغبة عالمية للكثير من الدول للخروج من الفلك الأمريكي وهذه رسائل أرميا 2023

أوكرانيا تتهم الغرب بتزويدها بأسلحة خردة وهي سبب فشل الهجوم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، الدكتور فراس شبول لبرنامجنا:منتدى آرميا 2023 للدفاعات ومشاركة لدول كبرى عالمية وعربية. وعن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:تحركات عسكرية أمريكية في العراق واجتماع أمني في واشنطن بمخرجات عديدة. عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي في حديثه معنا:صفقة عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها البيت الأبيض وعنوانها أرو الإسرائيلية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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