https://sputnikarabic.ae/20230818/قادة-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-يعلنون-إنشاء-خط-ساخن-للتشاور-1080194811.html
قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون إنشاء "خط ساخن" للتشاور
قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون إنشاء "خط ساخن" للتشاور
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:35+0000
2023-08-18T10:35+0000
2023-08-18T10:35+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "سنتخذ خطوات للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة، لإنشاء خط ساخن، يمكننا التواصل عبره في أوقات الأزمات وعدم اليقين".وأضاف أنن طريقة الاتصال هذه ستكون "عملًا فنيًا"، سيتشاور عبره القادة في أوقات التوتر.بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أن زعماء الدول الثلاث سيعيدون تأكيد التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.من المقرر عقد قمة ثلاثية تجمع زعماء الدول، في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز التعاون بين بلدانهم، في مجالي الأمن والاقتصاد.وكان المكتب الرئاسي في سيؤول قد أكد أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس بايدن، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث؛ خاصة وأنها القمة الدولية الأولى لزعماء أجانب تعقد في كامب ديفيد، منذ عام 2015.وتوقعت الوكالة الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن يتم الإعلان عما أسمته "مبادئ كامب ديفيد"، خارج البيان المشترك، تتضمن مجالات التعاون المفصلة.وأشارت إلى أنه من بين مجالات التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، إنشاء "خط ساخن" محتمل بينهم، ووجوب التشاور في حال حدوث أزمة عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230818/البيت-الأبيض-بايدن-مستعد-للقاء-كيم-جونغ-أون-دون-شروط-مسبقة-1080187734.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون إنشاء "خط ساخن" للتشاور
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أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم الجمعة، عن إنشاء "خط ساخن" بين الدول الثلاث.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "سنتخذ خطوات للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة، لإنشاء خط ساخن، يمكننا التواصل عبره في أوقات الأزمات وعدم اليقين".
وأضاف أنن طريقة الاتصال هذه ستكون "عملًا فنيًا"، سيتشاور عبره القادة في أوقات التوتر.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أن زعماء الدول الثلاث سيعيدون تأكيد التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان
.
من المقرر عقد قمة ثلاثية تجمع زعماء الدول، في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز التعاون بين بلدانهم، في مجالي الأمن والاقتصاد.
وكان المكتب الرئاسي في سيؤول قد أكد أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس بايدن
، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث؛ خاصة وأنها القمة الدولية الأولى لزعماء أجانب تعقد في كامب ديفيد، منذ عام 2015.
وتوقعت الوكالة الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن يتم الإعلان عما أسمته "مبادئ كامب ديفيد"، خارج البيان المشترك، تتضمن مجالات التعاون المفصلة.
وأشارت إلى أنه من بين مجالات التعاون المشتركة بين الدول الثلاث
، إنشاء "خط ساخن" محتمل بينهم، ووجوب التشاور في حال حدوث أزمة عسكرية.