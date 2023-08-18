https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-موسكو-تعتبر-الدعوات-الغربية-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-خدعة-تكتيكية-1080211496.html

لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية

لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا غير واضحة حتى الآن. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T23:28+0000

2023-08-18T23:28+0000

2023-08-18T23:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سيرغي لافروف

أخبار أوكرانيا

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وأشار إلى أن موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) الروسية، "في مدن مختلفة، في كوبنهاغن ثم في جدة- تعقد اجتماعات متعددة الأطراف دون دعوة ممثلي روسيا - على أمل إقناع الدول الناشئة بدعم "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي. في الوقت نفسه، تتهم موسكو بـ (عدم الرغبة في المشاركة في المفاوضات)، وأن أية براهين حول ضرورة أخذ المصالح الحيوية لبلدنا في الحسبان قد تم رميها جانبا".وتابع قائلا، "وبالتالي، فإن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب الآن للأسف غير واضحة حتى الآن".وتابع موضحا، "إننا نعتبر الدعوات المنافقة من الغربيين لإجراء مفاوضات بمثابة حيلة تكتيكية لكسب الوقت مرة أخرى، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة".واستدرك قائلا، "ولكن هذا هو طريق الحرب وليس طريق التسوية السلمية. وهذا أمر واضح لنا تماما".وفي السياق اعتبر لافروف، أن إمكانية الصدام المباشر بين القوى النووية، بسبب تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ممكن ويجب منعه.هذا وقد احتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس الجاري، مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.كما انعقد اجتماع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون دعوة روسية، في 24 يونيو الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الروسية-موسكوتعتقد-أنه-من-الضروري-منع-الصراع-بين-القوى-النووية--عاجل-1080210947.html

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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا