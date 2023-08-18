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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/لافروف-موسكو-تعتبر-الدعوات-الغربية-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-خدعة-تكتيكية-1080211496.html
لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية
لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا غير واضحة حتى الآن. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T23:28+0000
2023-08-18T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أن موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) الروسية، "في مدن مختلفة، في كوبنهاغن ثم في جدة- تعقد اجتماعات متعددة الأطراف دون دعوة ممثلي روسيا - على أمل إقناع الدول الناشئة بدعم "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي. في الوقت نفسه، تتهم موسكو بـ (عدم الرغبة في المشاركة في المفاوضات)، وأن أية براهين حول ضرورة أخذ المصالح الحيوية لبلدنا في الحسبان قد تم رميها جانبا".وتابع قائلا، "وبالتالي، فإن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب الآن للأسف غير واضحة حتى الآن".وتابع موضحا، "إننا نعتبر الدعوات المنافقة من الغربيين لإجراء مفاوضات بمثابة حيلة تكتيكية لكسب الوقت مرة أخرى، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة".واستدرك قائلا، "ولكن هذا هو طريق الحرب وليس طريق التسوية السلمية. وهذا أمر واضح لنا تماما".وفي السياق اعتبر لافروف، أن إمكانية الصدام المباشر بين القوى النووية، بسبب تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ممكن ويجب منعه.هذا وقد احتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس الجاري، مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.كما انعقد اجتماع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون دعوة روسية، في 24 يونيو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الروسية-موسكوتعتقد-أنه-من-الضروري-منع-الصراع-بين-القوى-النووية--عاجل-1080210947.html
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا

لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية

23:28 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا غير واضحة حتى الآن.
وأشار إلى أن موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) الروسية، "في مدن مختلفة، في كوبنهاغن ثم في جدة- تعقد اجتماعات متعددة الأطراف دون دعوة ممثلي روسيا - على أمل إقناع الدول الناشئة بدعم "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي. في الوقت نفسه، تتهم موسكو بـ (عدم الرغبة في المشاركة في المفاوضات)، وأن أية براهين حول ضرورة أخذ المصالح الحيوية لبلدنا في الحسبان قد تم رميها جانبا".
وأضاف: "من الواضح أن مثل هذا النهج لا يشير إلى نية الغرب للتفاوض على شيء ما مع روسيا".
وتابع قائلا، "وبالتالي، فإن آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب الآن للأسف غير واضحة حتى الآن".
وتابع موضحا، "إننا نعتبر الدعوات المنافقة من الغربيين لإجراء مفاوضات بمثابة حيلة تكتيكية لكسب الوقت مرة أخرى، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
الخارجية الروسية: موسكو تعتقد أنه من الضروري منع الصراع بين القوى النووية
21:38 GMT
واستدرك قائلا، "ولكن هذا هو طريق الحرب وليس طريق التسوية السلمية. وهذا أمر واضح لنا تماما".
وفي السياق اعتبر لافروف، أن إمكانية الصدام المباشر بين القوى النووية، بسبب تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ممكن ويجب منعه.
هذا وقد احتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس الجاري، مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.
كما انعقد اجتماع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون دعوة روسية، في 24 يونيو الماضي.
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