https://sputnikarabic.ae/20230818/الخارجية-الروسية-موسكوتعتقد-أنه-من-الضروري-منع-الصراع-بين-القوى-النووية--عاجل-1080210947.html
الخارجية الروسية: موسكوتعتقد أنه من الضروري منع الصراع بين القوى النووية -عاجل
الخارجية الروسية: موسكوتعتقد أنه من الضروري منع الصراع بين القوى النووية -عاجل
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تعتقد أنه من الممكن والضروري منع أي مواجهة مسلحة بين القوى النووية، بينما تخاطر الولايات المتحدة وحلف شمال... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T21:38+0000
2023-08-18T21:38+0000
2023-08-18T21:38+0000
روسيا
سيرغي لافروف
القوى النووية
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وأضاف لافروف، "في سياق النزاع الأوكراني، يتمثل الخطر الأكبر في أن يؤدي تصعيد الأمر إلى خطر أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة ودول الناتو في حالة صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. ونعتقد أن مثل هذا التطور للأحداث يجب منعه".ولفت الدبلوماسي الكبير، إلى إن روسيا مضطرة لتذكير الغرب بالمخاطر العسكرية والسياسية، لأنها تعتقد أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصر.وأشار لافروف إلى أن الدول الخمس النووية أكدت أنه لا ينبغي إطلاق العنان للحرب النووية في بيانها المشترك في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, القوى النووية
روسيا, سيرغي لافروف, القوى النووية
الخارجية الروسية: موسكوتعتقد أنه من الضروري منع الصراع بين القوى النووية -عاجل
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تعتقد أنه من الممكن والضروري منع أي مواجهة مسلحة بين القوى النووية، بينما تخاطر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بمثل هذا الصراع مع تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا.
وأضاف لافروف، "في سياق النزاع الأوكراني، يتمثل الخطر الأكبر في أن يؤدي تصعيد الأمر إلى خطر أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة ودول الناتو في حالة صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. ونعتقد أن مثل هذا التطور للأحداث يجب منعه".
ولفت الدبلوماسي الكبير، إلى إن روسيا مضطرة لتذكير الغرب بالمخاطر العسكرية والسياسية، لأنها تعتقد أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصر.
وأشار لافروف إلى أن الدول الخمس النووية أكدت أنه لا ينبغي إطلاق العنان للحرب النووية في بيانها المشترك في 3 يناير/كانون الثاني 2022.