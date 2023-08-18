https://sputnikarabic.ae/20230818/مسيرة-تركية-تستهدف-قياديين-أجانب-مواليين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1080208464.html
مسيرة تركية تستهدف قياديين أجانب مواليين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مسيرة تركية تستهدف قياديين أجانب مواليين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
قُتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في استهدافات جوية مستمرة للطائرات المسيرة التركية على طول الحدود السورية - التركية ، بينهم قياديين من... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T19:00+0000
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وأفادت مصادر محلية في ريف حلب شمالي سوريا، تواصلت مع مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "طائرة مسيرة تركية دمرت، اليوم الجمعة 18 آب / أغسطس الجاري، سيارة سياحية بيضاء اللون تابعة لقوات "قسد"، في ريف مدينتي نبل والزهراء في المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري، والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل قياديين أجنبيين، وإصابة مرافقيهما".وتابعت المصادر أن "المصابين بحالة خطرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد ضرب طوق أمني على مكان وموقع الاستهداف".وفي السياق، أكّد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "الطائرات المسيرة التركية تقصف، لليوم الثاني، مواقع وتحركات مسلحي "قسد" في قريتي الطويلة وتل طوؤل في ريف بلدة تل الغربي في ريف الحسكة على طريق "M4".مبيناً أن "الاستهدافات تأتي على المواقع التي يخرج منها بين الحين والآخر قذائف باتجاه المرابط والقواعد التركية الواقعة في قرى شرقي رأس العين شمال غربي الحسكة".وبتاريخ 15 أغسطس الجاري، استهدافت طائرة مسيرة تركية، سيارة تابعة لقوات "قسد" في مزرعة شويش في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة.وتشهد مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، وعلى طول الحدود خصوصا الطرق العامة تصعيدًا من قبل سلاح الجو التركي المسير، ضد العسكريين والعاملين ضمن مؤسسات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي دون أي تحرك من الأخير.وبهذه الاستهدافات الجديدة يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيّرة التركية على مناطق انتشار "قسد" شرقي سوريا وشمالها إلى 40، خلال العام 2023، وتسببت بمقتل أكثر من 60 مسلحا بينهم قياديين من جنسيات أجنبية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مسيرة تركية تستهدف قياديين أجانب مواليين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
19:00 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 19:04 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
حصري
قُتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في استهدافات جوية مستمرة للطائرات المسيرة التركية على طول الحدود السورية - التركية ، بينهم قياديين من جنسيات أجنبية.
وأفادت مصادر محلية في ريف حلب شمالي سوريا، تواصلت مع مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "طائرة مسيرة تركية دمرت، اليوم الجمعة 18 آب / أغسطس الجاري، سيارة سياحية بيضاء اللون تابعة لقوات "قسد"، في ريف مدينتي نبل والزهراء في المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري، والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل قياديين أجنبيين، وإصابة مرافقيهما".
وتابعت المصادر أن "المصابين بحالة خطرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد ضرب طوق أمني على مكان وموقع الاستهداف".
وفي السياق، أكّد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "الطائرات المسيرة التركية تقصف، لليوم الثاني، مواقع وتحركات مسلحي "قسد" في قريتي الطويلة وتل طوؤل في ريف بلدة تل الغربي في ريف الحسكة على طريق "M4".
مبيناً أن "الاستهدافات تأتي على المواقع التي يخرج منها بين الحين والآخر قذائف باتجاه المرابط والقواعد التركية الواقعة في قرى شرقي رأس العين شمال غربي الحسكة".
وبتاريخ 15 أغسطس الجاري، استهدافت طائرة مسيرة تركية، سيارة تابعة لقوات "قسد" في مزرعة شويش في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، وعلى طول الحدود خصوصا الطرق العامة تصعيدًا من قبل سلاح الجو التركي المسير، ضد العسكريين والعاملين ضمن مؤسسات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي دون أي تحرك من الأخير.
وبهذه الاستهدافات الجديدة يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيّرة التركية على مناطق انتشار "قسد" شرقي سوريا وشمالها إلى 40، خلال العام 2023، وتسببت بمقتل أكثر من 60 مسلحا بينهم قياديين من جنسيات أجنبية.