عربي
https://sputnikarabic.ae/20230818/هل-يضم-بايرن-ميونيخ-حارس-المرمى-الإسرائيلي-دانيال-بيريتس؟-1080209981.html
هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟
هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟
علّق يان كريستيان ديرسن، الرئيس التنفيذي لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني، على ما أثير حول ضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:22+0000
2023-08-18T20:22+0000
منوعات
رياضة
أخبار ألمانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نادي بايرن ميونخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/15/1066701021_0:0:3424:1927_1920x0_80_0_0_94fed3c92e461145643c7c564abf6e1d.jpg
وقال ديرسن في مقابلة مع التلفزيون الألماني، اليوم الجمعة: "لا نتحدث عن الأسماء قبل إتمام الصفقات وتوقيع العقود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف ديرسن قبل مباراة "بايرن ميونيخ" خارج أرضه ضد "فيردر بريمن" في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني: "دانيال بيريتس، شخص رائع وحارس مرمى ممتاز. أبعد من ذلك، لا أريد أن أضيف".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال موقع "والا" الإسرائيلي، أن "بايرن ميونيخ" سيقدم إلى "مكابي تل أبيب"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عرضا نهائيا لحارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 5.5 و6 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت".
أخبار ألمانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/15/1066701021_693:0:3424:2048_1920x0_80_0_0_e3f0184c04c17fc3444766c4a5d8c771.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي بايرن ميونخ
منوعات, رياضة, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي بايرن ميونخ

هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟

20:22 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر
 بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / SASCHA SCHUERMANN
تابعنا عبرTelegramNabd
علّق يان كريستيان ديرسن، الرئيس التنفيذي لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني، على ما أثير حول ضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس.
وقال ديرسن في مقابلة مع التلفزيون الألماني، اليوم الجمعة: "لا نتحدث عن الأسماء قبل إتمام الصفقات وتوقيع العقود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف ديرسن قبل مباراة "بايرن ميونيخ" خارج أرضه ضد "فيردر بريمن" في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني: "دانيال بيريتس، شخص رائع وحارس مرمى ممتاز. أبعد من ذلك، لا أريد أن أضيف".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال موقع "والا" الإسرائيلي، أن "بايرن ميونيخ" سيقدم إلى "مكابي تل أبيب"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عرضا نهائيا لحارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 5.5 و6 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала