https://sputnikarabic.ae/20230818/هل-يضم-بايرن-ميونيخ-حارس-المرمى-الإسرائيلي-دانيال-بيريتس؟-1080209981.html
هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟
هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟
علّق يان كريستيان ديرسن، الرئيس التنفيذي لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني، على ما أثير حول ضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:22+0000
2023-08-18T20:22+0000
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وقال ديرسن في مقابلة مع التلفزيون الألماني، اليوم الجمعة: "لا نتحدث عن الأسماء قبل إتمام الصفقات وتوقيع العقود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف ديرسن قبل مباراة "بايرن ميونيخ" خارج أرضه ضد "فيردر بريمن" في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني: "دانيال بيريتس، شخص رائع وحارس مرمى ممتاز. أبعد من ذلك، لا أريد أن أضيف".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال موقع "والا" الإسرائيلي، أن "بايرن ميونيخ" سيقدم إلى "مكابي تل أبيب"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عرضا نهائيا لحارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 5.5 و6 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي بايرن ميونخ
منوعات, رياضة, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي بايرن ميونخ
هل يضم "بايرن ميونيخ" حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس؟
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علّق يان كريستيان ديرسن، الرئيس التنفيذي لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني، على ما أثير حول ضم حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتس.
وقال ديرسن في مقابلة مع التلفزيون الألماني، اليوم الجمعة: "لا نتحدث عن الأسماء قبل إتمام الصفقات وتوقيع العقود"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف ديرسن قبل مباراة "بايرن ميونيخ" خارج أرضه ضد "فيردر بريمن" في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني: "دانيال بيريتس، شخص رائع وحارس مرمى ممتاز. أبعد من ذلك، لا أريد أن أضيف".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال موقع
"والا" الإسرائيلي، أن "بايرن ميونيخ" سيقدم إلى "مكابي تل أبيب"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عرضا نهائيا لحارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 5.5 و6 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت".