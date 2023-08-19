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https://sputnikarabic.ae/20230819/الأمم-المتحدة-مقتنعون-بأن-الحوار-ممكن-لإعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-1080224316.html
الأمم المتحدة: مقتنعون بأن الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر
الأمم المتحدة: مقتنعون بأن الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر
قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنها "تريد الاستماع لوجهة نظر المجلس العسكري في النيجر ليدرسوا معا طريقة تمكن البلاد من إعادة النظام الدستوري والشرعية في أقرب... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T10:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعرب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في تصريحات أذاعها تلفزيون النيجر، عن اقتناعه بأن "الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر".وقررت مالي وبوركينا فاسو إرسال طائرات حربية إلى نيامي عاصمة النيجر، وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق اليوم، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعه، إنه "تم الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/بوركينا-فاسو-نستعد-لمواجهة-التدخل-العسكري-لـإيكواس-في-النيجر-1080214414.html
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النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم

الأمم المتحدة: مقتنعون بأن الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر

10:48 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunisجنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunis
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قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إنها "تريد الاستماع لوجهة نظر المجلس العسكري في النيجر ليدرسوا معا طريقة تمكن البلاد من إعادة النظام الدستوري والشرعية في أقرب وقت".
القاهرة - سبوتنيك. وأعرب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في تصريحات أذاعها تلفزيون النيجر، عن اقتناعه بأن "الحوار ممكن لإعادة النظام الدستوري في النيجر".
وقررت مالي وبوركينا فاسو إرسال طائرات حربية إلى نيامي عاصمة النيجر، وذلك ضمن جهود الدولتين للتصدي لأي تدخل عسكري محتمل"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
بوركينا فاسو: نستعد لمواجهة التدخل العسكري لـ"إيكواس" في النيجر
06:21 GMT
وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، في وقت سابق اليوم، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت، أمس الجمعه، إنه "تم الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
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