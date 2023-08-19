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الإمارات تصدر تحذيرا لمواطنيها في الولايات المتحدة

الإمارات تصدر تحذيرا لمواطنيها في الولايات المتحدة

أصدرت القنصلية الإماراتية في مدينة لوس أنجلوس، تحذيرا للمواطنين الإماراتيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التقلبات المناخية العنيفة التي تشهدها... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T09:34+0000

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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن القنصلية العاملة في لوس أنجلوس، تحذيرها لمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب امتداد أثر إعصار "هيلاري" على شكل عاصفة مطرية.وشددت البعثة الدبلوماسية عبر منصة "إكس"، على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الأمريكية والتواصل مع القنصلية في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".يذكر أن الإعصار هيلاري كان قد تحول إلى عاصفة كبرى في المحيط الهادئ، أمس الجمعة، مع توقعات بازدياد حدته قبيل اقترابه من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، وهطول أمطار غزيرة في مناطق جنوب غرب الولايات المتحدة مع تحرك العاصفة شمالا.وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فإن الإعصار هيلاري عاصفة كبرى من الفئة الرابعة، بسبب الرياح المصاحبة له والتي بلغت سرعتها القصوى 225 كيلومترًا في الساعة.وتوقع المركز هطول أمطار بكميات تصل ما بين 7.5 و15 سنتيمترًا، قد تصل إلى 25 سنتيمترًا في أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حتى ليل الأحد المقبل، ومن المحتمل حدوث فيضانات.

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