https://sputnikarabic.ae/20230819/القائم-بأعمال-سفارة-روسيا-في-القاهرة-500-شركة-روسية-توجد-في-مصر-باستثمارات-نحو-8-مليار-دولار-1080222871.html

القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة: 500 شركة روسية توجد في مصر باستثمارات نحو 8 مليار دولار

القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة: 500 شركة روسية توجد في مصر باستثمارات نحو 8 مليار دولار

قال القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، يوري ماتفيف، اليوم السبت، إن العلاقات بين مصر وروسيا هي علاقات استراتيجية تاريخية. 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T10:13+0000

2023-08-19T10:13+0000

2023-08-19T10:33+0000

80 عاما على العلاقات الروسية المصرية

روسيا

مصر

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/13/1080219709_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5893adcab9487446547b1567409e64d0.jpg

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، أن "العديد من الفعاليات تنظم في البلدين بمناسبة مرور 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وتابع: "هناك صفحة ناصعة في العلاقات بين البلدين، افتتحتها مصر بثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952، وساندتها روسيا في تلك السنوات، ووقفت إلى جوارها في مواجهة التدخل الأجنبي، كما ساهمت في إنشاء العديد من المصانع وكذلك السد العالي، كما لعب السلاح السوفيتي دورا كبيرا في تسليح القوات المصرية في تلك الفترة، وكذلك في عام 1973"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".واشار إلى أنولفت إلى أن "نحو 500 شركة روسية تتواجد في مصر باستثمارات تقترب من 8 مليار دولار، كما أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الروس للاستثمار في مصر".وشدد على أن "مصر تعتبر شريكا كبيرا في استيراد القمح من روسيا، التي تظل الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه، دائما"، مؤكدا على تميّز العلاقات على المستوى الشعبي، إذ بدأ منذ ستينيات القرن الماضي إيفاد الطلبة المصريين لروسيا، والذين يبلغون نحو 16 ألف في الوقت الراهن.وأكد على الإمكانات الكبيرة للتعاون بين مصر وروسيا، في ظل توافر الأسس لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة المقبلة.وافتتح صباح، اليوم السبت، مؤتمر"مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، في أحد فنادق القاهرة، الذي ينظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير، رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، ويوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، واللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، وفيتشسلاف ماتزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، ود. لايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20171211/السيسي-بوتين-مصر-روسيا-1028326646.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, روسيا, مصر, العالم, العالم العربي