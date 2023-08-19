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https://sputnikarabic.ae/20230819/بمشاركة-رونالدو-وماني-النصر-يخسر-أمام-التعاون-فيديو-1080215834.html
بمشاركة رونالدو وماني... النصر يخسر أمام التعاون... فيديو
بمشاركة رونالدو وماني... النصر يخسر أمام التعاون... فيديو
واصل النصر عروضه الباهتة وتلقى الهزيمة (0-2) أمام ضيفه التعاون، مساء أمس الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي للمحترفين. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T07:16+0000
2023-08-19T07:16+0000
مجتمع
رياضة
نادي النصر السعودي
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
الأخبار
السعودية
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سجل ثنائية التعاون الكاميروني توامبا في الدقيقة 20 وأحمد باحسين في الدقيقة 90+6.وعلى الرغم من دفع لويس كاسترو، مدرب النصر، بجميع أوراقه الرابحة من اللاعبين المحترفين يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، لكن هذا لم يكن كافيا لتلافي الهزيمة.وكان النصر قد تلقى خسارته الأولى أمام فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في مستهل مشواره ببطولة الدوري.وغاب رونالدو ورفاقه من المحترفين عن مباراة الاتفاق، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.وتعد الهزيمة أمام التعاون هي الثانية للنصر تواليًا في الدوري السعودي، ليصبح في المركز الـ 15 دون نقاط، فيما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس.
السعودية
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رياضة, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ساديو ماني, الأخبار, السعودية
رياضة, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ساديو ماني, الأخبار, السعودية

بمشاركة رونالدو وماني... النصر يخسر أمام التعاون... فيديو

07:16 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / -
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واصل النصر عروضه الباهتة وتلقى الهزيمة (0-2) أمام ضيفه التعاون، مساء أمس الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
سجل ثنائية التعاون الكاميروني توامبا في الدقيقة 20 وأحمد باحسين في الدقيقة 90+6.
وعلى الرغم من دفع لويس كاسترو، مدرب النصر، بجميع أوراقه الرابحة من اللاعبين المحترفين يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، لكن هذا لم يكن كافيا لتلافي الهزيمة.
وكان النصر قد تلقى خسارته الأولى أمام فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في مستهل مشواره ببطولة الدوري.
وغاب رونالدو ورفاقه من المحترفين عن مباراة الاتفاق، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.
وتعد الهزيمة أمام التعاون هي الثانية للنصر تواليًا في الدوري السعودي، ليصبح في المركز الـ 15 دون نقاط، فيما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس.
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