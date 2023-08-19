https://sputnikarabic.ae/20230819/خبير-مؤتمر-الشراكة-الاستراتيجية-المصرية-الروسية-يحمل-مقترحات-تؤكد-على-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1080221850.html
خبير: مؤتمر الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية يحمل مقترحات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
خبير: مؤتمر الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية يحمل مقترحات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
قال نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية في مصر، اللواء حمدي لبيب، اليوم السبت، إن "مؤتمر الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية يحمل الكثير من... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T09:29+0000
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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
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وأضاف في كلمته خلال مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، أن "تبادل الزيارات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تؤكد على أهمية العلاقات بينهما، والحرص على توسيعها وتنويع مساراتها الفترة المقبلة"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وشدد لبيب على دور مراكز الأبحاث والمؤسسات والهيئات في تنمية وتنويع العلاقات بين القاهرة وموسكو في الكثير من المجالات.وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/هل-تعزز-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-مصر-وروسيا-التبادل-بالعملات-المحلية؟-1079861252.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
خبير: مؤتمر الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية يحمل مقترحات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
09:29 GMT 19.08.2023 (تم التحديث: 09:30 GMT 19.08.2023) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية في مصر، اللواء حمدي لبيب، اليوم السبت، إن "مؤتمر الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية يحمل الكثير من الأفكار والرؤى والمقترحات، التي تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين".
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر "مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، أن "تبادل الزيارات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تؤكد على أهمية العلاقات بينهما، والحرص على توسيعها وتنويع مساراتها الفترة المقبلة"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وشدد لبيب على دور مراكز الأبحاث والمؤسسات والهيئات في تنمية وتنويع العلاقات بين القاهرة وموسكو في الكثير من المجالات.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص
بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.
وينظم برنامج الدراسات الروسية في مركز الحوار بالتعاون مع البيت الروسي في القاهرة، والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، هذا المؤتمر على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية
.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروسيون الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.
وافتتح المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.