https://sputnikarabic.ae/20230819/صواعق-عنكبوتية-تضرب-فوهة-بركان-أكاتيناتغو-فيديو-1080216945.html
صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو
صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو
انتشرت مقطع فيديو لمشاهد توثق لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان في غواتيمالا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T08:20+0000
2023-08-19T08:20+0000
2023-08-19T08:20+0000
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ويظهر الفيديو لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان "أكاتيناتغو" في غواتيمالا ظهرت وكأنها انطلقت من فوهة البركان نحو السماء.وأحدثت العاصفة الرعدية تأثيرًا بصريًا مذهلًا عندما ضرب البرق قرب بركان أكاتيناتغو في غواتيمالا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو
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انتشرت مقطع فيديو لمشاهد توثق لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان في غواتيمالا.
ويظهر الفيديو لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان "أكاتيناتغو" في غواتيمالا ظهرت وكأنها انطلقت من فوهة البركان نحو السماء.
وأحدثت العاصفة الرعدية تأثيرًا بصريًا مذهلًا عندما ضرب البرق قرب بركان أكاتيناتغو في غواتيمالا.