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https://sputnikarabic.ae/20230819/صواعق-عنكبوتية-تضرب-فوهة-بركان-أكاتيناتغو-فيديو-1080216945.html
صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو
صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو
انتشرت مقطع فيديو لمشاهد توثق لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان في غواتيمالا. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T08:20+0000
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ويظهر الفيديو لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان "أكاتيناتغو" في غواتيمالا ظهرت وكأنها انطلقت من فوهة البركان نحو السماء.وأحدثت العاصفة الرعدية تأثيرًا بصريًا مذهلًا عندما ضرب البرق قرب بركان أكاتيناتغو في غواتيمالا.
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صواعق عنكبوتية تضرب فوهة بركان أكاتيناتغو... فيديو

08:20 GMT 19.08.2023
© AP Photo / Bernandino Hernandezضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013
ضربت صاعقة برق مدينة أكابولكو بالمكسيك يوم 7 أكتوبر 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Bernandino Hernandez
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انتشرت مقطع فيديو لمشاهد توثق لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان في غواتيمالا.
ويظهر الفيديو لحظة نادرة لصاعقة برق تضرب فوهة بركان "أكاتيناتغو" في غواتيمالا ظهرت وكأنها انطلقت من فوهة البركان نحو السماء.
وأحدثت العاصفة الرعدية تأثيرًا بصريًا مذهلًا عندما ضرب البرق قرب بركان أكاتيناتغو في غواتيمالا.
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