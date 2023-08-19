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https://sputnikarabic.ae/20230819/قل-السلام-عليكم-وسيمنحونك-500-يورو-حكيمي-يمازح-نيمار-بعد-انتقاله-إلى-الهلال-فيديو-1080233233.html
"قل السلام عليكم وسيمنحونك 500 يورو"... حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى "الهلال"... فيديو
"قل السلام عليكم وسيمنحونك 500 يورو"... حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى "الهلال"... فيديو
قال اللاعب أشرف حكيمي، ممازحا نيمار دا سيلفا: "في السعودية فقط قل السلام عليكم، وسيضيفون لك 500 يورو". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T14:02+0000
2023-08-19T14:02+0000
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وفي إشارة إلى الراتب الذي سيتقاضاه البرازيلي نيمار في صفوف النادي السعودي، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو على موسمين، أي ما يعادل 150 مليون يورو في الموسم الواحد.لم يستطع نيمار وعدد من نجوم "باريس سان جيرمان" تمالك أنفسهم من الضحك على أثر نكتة المغربي أشرف حكيمي.وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

"قل السلام عليكم وسيمنحونك 500 يورو"... حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى "الهلال"... فيديو

14:02 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEلاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا
لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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قال اللاعب أشرف حكيمي، ممازحا نيمار دا سيلفا: "في السعودية فقط قل السلام عليكم، وسيضيفون لك 500 يورو".
وفي إشارة إلى الراتب الذي سيتقاضاه البرازيلي نيمار في صفوف النادي السعودي، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو على موسمين، أي ما يعادل 150 مليون يورو في الموسم الواحد.
لم يستطع نيمار وعدد من نجوم "باريس سان جيرمان" تمالك أنفسهم من الضحك على أثر نكتة المغربي أشرف حكيمي.
وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.
وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.
وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.
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