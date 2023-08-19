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https://sputnikarabic.ae/20230819/ما-هو-عدد-جيوش-دول-أعضاء-بريكس-1080233135.html
ما هو عدد جيوش دول أعضاء "بريكس"؟
ما هو عدد جيوش دول أعضاء "بريكس"؟
ما هو عدد جيوش دول أعضاء "بريكس"؟
2023-08-19T14:23+0000
2023-08-19T14:23+0000
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قمة بريكس 2023
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وتُعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفيرنس".شاهد الرسم البياني - دول "بريكس"... الحاضر والمستقبلومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس"، في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.شاهد أيضا - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
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بريكس

ما هو عدد جيوش دول أعضاء "بريكس"؟

14:23 GMT 19.08.2023
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قام فريق "سبوتنيك" بإعداد رسم بياني حول عدد جيوش دول أعضاء منظمة "بريكس" من حيث عدد الجيش النشط والاحتياط، وكيف سيتغير حجم جيوش المنظمة مع مراعاة انضمام أعضاء جدد إليها.
جيوش دول بريكس - سبوتنيك عربي
جيوش دول بريكس - سبوتنيك عربي
وتُعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفيرنس".
شاهد الرسم البياني - دول "بريكس"... الحاضر والمستقبل
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس"، في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
شاهد أيضا - من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
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