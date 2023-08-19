https://sputnikarabic.ae/20230819/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-يحدد-عمر-أوكرانيا-دون-الدعم-الغربي-1080244648.html
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يحدد عمر أوكرانيا دون الدعم الغربي
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يحدد عمر أوكرانيا دون الدعم الغربي
قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، إن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الأمريكية، والتي من دونها لن تستمر كييف لأكثر من أسبوعين. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T19:03+0000
2023-08-19T19:03+0000
2023-08-19T19:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون في مقابلة مع برنامج "ديالوغ ووركس" على منصة "يوتيوب": "أوكرانيا تعتمد كليًا على ما تقرر واشنطن القيام به. إذا قالت واشنطن إنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار في تمويل هذا الأمر وانتهى الأمر، أعتقد أن أوكرانيا ستختفي في غضون أسبوعين".وأفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن "القوات الروسية تقضي على معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية حتى قبل نقلهم إلى خط المواجهة".وقال سكوت ريتر: "يمكن للجيش الروسي أن يضرب في عمق أراضي أوكرانيا... تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة حتى قبل أن تتجه إلى الجبهة".وأشار ريتر إلى أن "الضربات ألحقت بالبنية التحتية العسكرية أضرارًا جسيمة. المقاتلون الأوكرانيون لم يفقدوا فقط كمية كبيرة من معدات الـ"ناتو"، ولكنهم واجهوا أيضا انخفاضا في الروح المعنوية في صفوفهم".وأضاف ريتر في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty": "روسيا تنفذ عمليات ناجحة لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. نتيجة لذلك، تهيمن قواتها الفضائية على الجو، وتوجه طائرات الهليكوبتر القتالية "كا - 52" ضربات دقيقة على المركبات المدرعة على خط المواجهة".
https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يحدد عمر أوكرانيا دون الدعم الغربي
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قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، إن أوكرانيا تعتمد على المساعدة الأمريكية، والتي من دونها لن تستمر كييف لأكثر من أسبوعين.
وقال جونسون في مقابلة مع برنامج "ديالوغ ووركس" على منصة "يوتيوب": "أوكرانيا تعتمد كليًا على ما تقرر واشنطن القيام به. إذا قالت واشنطن إنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار في تمويل هذا الأمر وانتهى الأمر، أعتقد أن أوكرانيا ستختفي في غضون أسبوعين".
وأفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن "القوات الروسية تقضي على معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية حتى قبل نقلهم إلى خط المواجهة".
وقال سكوت ريتر: "يمكن للجيش الروسي أن يضرب في عمق أراضي أوكرانيا... تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة حتى قبل أن تتجه إلى الجبهة".
وأشار ريتر إلى أن "الضربات ألحقت بالبنية التحتية العسكرية أضرارًا جسيمة. المقاتلون الأوكرانيون لم يفقدوا فقط كمية كبيرة من معدات الـ"ناتو"، ولكنهم واجهوا أيضا انخفاضا في الروح المعنوية في صفوفهم".
وأضاف ريتر
في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty": "روسيا تنفذ عمليات ناجحة لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. نتيجة لذلك، تهيمن قواتها الفضائية على الجو، وتوجه طائرات الهليكوبتر القتالية "كا - 52" ضربات دقيقة على المركبات المدرعة على خط المواجهة".