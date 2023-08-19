https://sputnikarabic.ae/20230819/مديرة-في-جامعة-الصداقة-لـسبوتنيك-16-ألف-طالب-مصري-يدرسون-في-روسيا-وعمق-العلاقات-ينعكس-على-التعليم-1080239733.html

مديرة في جامعة الصداقة لـ"سبوتنيك": 16 ألف طالب مصري يدرسون في روسيا وعمق العلاقات ينعكس على التعليم

مديرة في جامعة الصداقة لـ"سبوتنيك": 16 ألف طالب مصري يدرسون في روسيا وعمق العلاقات ينعكس على التعليم

قالت ماريا كوركا، مديرة قسم التعاون الدولي للعلوم والتعليم في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، إن "التعاون بين القاهرة وموسكو في مجال التعليم كبير وضخم، إذ... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T15:57+0000

2023-08-19T15:57+0000

2023-08-19T15:57+0000

مصر

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80 عاما على العلاقات الروسية المصرية

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جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "80 عاما من العلاقات المصرية الروسية"، الذي انطلق، اليوم السبت، في القاهرة.وأضافت كوركا أن "عدد الطلاب المصريين في ازدياد مستمر مقارنة، بالعام الماضي"، مؤكدة على أن "جودة وعمق العلاقات بين البلدين تساهم في تضاعف هذه الأعداد من الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة في روسيا".وعن إمكانية خلق مجالات تعليمية جديدة يقبل عليها الطلاب المصريون، قالت كوركا إن "هناك دائمًا مجالات متعددة للدراسة، لكنها تعتمد على إقبال الطلاب الدراسين عليها".وشددت كوركا على أن "تنامي العلاقات العلمية والتعليمية بين مصر وروسيا يساهم بدوره في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين"، مضيفة: "عمق وطبيعة العلاقات بين الدول تعتمد على العامل البشري، وكلما حصل الناس على تعليم جيد يكون هناك تعاون قوي بين الدول".وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، صباح اليوم السبت.وحسب بيان السفارة الروسية في القاهرة، تم مناقشة الجوانب المختلفة للتفاعل بين الدولتين، بما في ذلك التنسيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات.كما تم أيضا إيلاء الاهتمام الخاص للمشاريع الكبرى التي تنفذها روسيا ومصر، بما في ذلك بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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