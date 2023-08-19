https://sputnikarabic.ae/20230819/هجوم-مسلح-على-قرية-في-مالي-يسفر-عن-مقتل-21-شخصا-وإصابة-11-آخرين-1080247062.html

هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين

هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين

ذكرت مصادر محلية، يوم السبت، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد... 19.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-19T22:16+0000

2023-08-19T22:16+0000

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العالم

أخبار مالي

تنظيم داعش الإرهابي

مقتل مدنيين

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وقد أوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.وصرح أحد المصدرين، "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".من جانبه، أكد المصدر الثاني أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب الانفصاليين من الطوارق الذين نفذوا تمردًا في عام 2012.

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العالم, أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي, مقتل مدنيين