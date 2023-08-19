https://sputnikarabic.ae/20230819/هجوم-مسلح-على-قرية-في-مالي-يسفر-عن-مقتل-21-شخصا-وإصابة-11-آخرين-1080247062.html
هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين
هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين
ذكرت مصادر محلية، يوم السبت، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T22:16+0000
2023-08-19T22:16+0000
2023-08-19T22:16+0000
العالم
أخبار مالي
تنظيم داعش الإرهابي
مقتل مدنيين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/16/1066704956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01d484cb1a7df5def685605dfd259597.jpg
وقد أوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.وصرح أحد المصدرين، "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".من جانبه، أكد المصدر الثاني أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب الانفصاليين من الطوارق الذين نفذوا تمردًا في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إرهابيو-داعش-ينصبون-كمينا-لقوات-جيش-مالي-بالقرب-من-الحدود-مع-النيجر-1079780298.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/16/1066704956_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e8ec5700de84e65e1176416294530b36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي, مقتل مدنيين
العالم, أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي, مقتل مدنيين
هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين
تابعنا عبر
ذكرت مصادر محلية، يوم السبت، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.
وقد أوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.
وصرح أحد المصدرين، "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".
من جانبه، أكد المصدر الثاني أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا
، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.
تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب الانفصاليين من الطوارق الذين نفذوا تمردًا في عام 2012.