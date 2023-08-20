https://sputnikarabic.ae/20230820/أنصار-الله-تعلن-عن-الترتيب-لجولة-مفاوضات-مقبلة-مع-السعودية-وتصفها-بـالحاسمة-1080269857.html

"أنصار الله" تعلن عن الترتيب لجولة مفاوضات مقبلة مع السعودية وتصفها بـ"الحاسمة"

"أنصار الله" تعلن عن الترتيب لجولة مفاوضات مقبلة مع السعودية وتصفها بـ"الحاسمة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن "ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بوساطة سلطنة عمان"، ووصفتها بـ "الحاسمة" بشأن... 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T18:41+0000

2023-08-20T18:41+0000

2023-08-20T18:41+0000

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وقال عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر حسابه على منصة "إكس"(تويتر سابقا): "إن الوفد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط بعد إنهاء زيارة تشاورية إلى صنعاء، الهدف منها التشاور مع القيادة حول الخطوات القادمة والترتيب لجولة مفاوضات قادمة".وأكد العجري "السعي إلى أن تكون جولة المفاوضات القادمة حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، سيما لجهة الاستحقاقات الإنسانية"، معتبرًا أن استمرار معاناة الشعب اليمني هو استمرار للحرب بشكل آخر أكثر فتكا وأشد وطأة، على حد تعبيره.وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، قد أكّد، في وقت سابق، أنه "لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن، الذي يعيشه أبناء اليمن في ظل استمرار العدوان وكل مظاهر الحصار والتجويع".وخلال لقائه في العاصمة صنعاء وفد سلطنة عمان الذي يزور اليمن حاليًا، عبّر المشاط، عن "شكره لاستمرار جهود سلطنة عُمان ومساعيها نحو تحقيق السلام في اليمن، رغم ما تواجهه من تعنت من قبل دول العدوان"، متمنيًا أن "تفضي هذه الجهود إلى نتائج يلمسها أبناء الشعب اليمني وتخفف من معاناتهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لـ"أنصار الله".وأشار المشاط إلى أن "صنعاء مع السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب اليمني، وقد أثبتت ذلك خلال الفترة الماضية، وبات على دول العدوان أن تثبت جديتها في السلام، بتقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة".وفي أبريل/ نيسان الماضي، رعى وفد عُماني محادثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" اليمنية ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20230820/سلطنة-عمان-تتوصل-لاتفاق-مع-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-بشأن-عدد-من-القضايا-الخلافية-مع-السعودية-1080263168.html

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