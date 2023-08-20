https://sputnikarabic.ae/20230820/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-توحيد-جميع-المؤسسات-في-ليبيا-على-غرار-مصرف-ليبيا-المركزي-1080272099.html

الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي

الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، "بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي". 20.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-20T20:44+0000

2023-08-20T20:44+0000

2023-08-20T20:44+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075865128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4e15dc474662641a35a8d68f59375fc.jpg

وأشادت البعثة الأممية، في بيان لها، "بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ، مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام"، بحسب البيان.وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها بأن "تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة".وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر علي الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.

https://sputnikarabic.ae/20230820/مجلس-النواب-الليبي-وحكومة-الوحدة-يرحبان-بإعلان-توحيد-مصرف-ليبيا-المركزي-وإنهاء-الانقسام-1080262401.html

https://sputnikarabic.ae/20230819/ليبيا-عودة-الحياة-لطبيعتها-بجميع-أماكن-الاشتباكات-في-طرابلس-1080217492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي