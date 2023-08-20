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https://sputnikarabic.ae/20230820/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-توحيد-جميع-المؤسسات-في-ليبيا-على-غرار-مصرف-ليبيا-المركزي-1080272099.html
الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي
الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، "بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي". 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T20:44+0000
2023-08-20T20:44+0000
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وأشادت البعثة الأممية، في بيان لها، "بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ، مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام"، بحسب البيان.وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها بأن "تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة".وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر علي الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.
https://sputnikarabic.ae/20230820/مجلس-النواب-الليبي-وحكومة-الوحدة-يرحبان-بإعلان-توحيد-مصرف-ليبيا-المركزي-وإنهاء-الانقسام-1080262401.html
https://sputnikarabic.ae/20230819/ليبيا-عودة-الحياة-لطبيعتها-بجميع-أماكن-الاشتباكات-في-طرابلس-1080217492.html
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي

20:44 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، "بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي".
وأشادت البعثة الأممية، في بيان لها، "بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ، مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام"، بحسب البيان.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها بأن "تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة".
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة يرحبان بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام
13:50 GMT
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر علي الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.
العاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
ليبيا... عودة الحياة لطبيعتها بجميع أماكن الاشتباكات في طرابلس
أمس, 08:40 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون عقدها.
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